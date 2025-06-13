  • 28°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評經脈｜金錢村何東學校勇奪北區籃球賽男女子組冠軍　訓練學生管理目標逆境抗壓

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

金錢村何東學校勇奪北區籃球賽男女子組冠軍，訓練學生管理目標逆境抗壓。

【教評經脈/金錢村何東學校】「人人都有夢，孩子特別多。」這句話，正是金錢村何東學校籃球隊少年們的最佳寫照，何東學校成就每個孩子的夢想。在熟悉的籃球場上，他們用汗水、淚水與堅持，刻下青春的追夢印記。對這群少年而言，籃球不只是一項運動，更是夢想飛揚的舞台。他們深知，夢想從來不是垂手可得。場上每一次奔跑、跳躍、傳球，都是向目標邁進的足跡。

籃球的獨特魅力，在於凝聚團隊共同奮鬥，激發彼此鬥志。他們並非孤軍，而是並肩作戰的夥伴。然而，追夢之路荊棘滿布。球隊在疫後重組，隊員們基本功薄弱，默契生疏。比賽不見得太理想，但教練常輕拍他們肩膀，話語堅定：「夢想不會輕易實現，但只要肯努力，籃球場上必有屬於你們的時刻！」

最新影片推介：

童學園
運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

金錢村何東學校｜勇奪北區小學籃球賽男女子冠軍

挫敗點燃了鬥志。筆者見證著孩子的努力，球隊訓練強度驟增，目標明確：從基礎運球、傳球起步，漸次挑戰高難度的「插花」等技巧與戰術配合。籃球的動態魅力，在於瞬息萬變的場上形勢，每一秒都充滿挑戰。教練的話深植隊員心中：「勝負關鍵，常在毫秒間的決策與默契配合。」

日復一日的汗水澆灌，球隊終見成長。隊員們重拾信心，球隊愈發團結。一次次比賽中，他們學會了面對失敗、總結經驗、在壓力下保持冷靜。失敗的苦澀雖難嚥，卻化作滋養成長的養分。他們深刻領悟到籃球較量，技術之外，更是心態與協作的比拼。

兩年跌撞，終迎高光。五月的北區小學籃球邀請賽上，何東球隊不只闖入決賽，更在分秒必爭的激戰中，憑藉沉穩心態與無間默契，一舉奪得男、女子組雙料冠軍！終場哨響，隊員們激動相擁，淚光閃爍，這一刻，是對過往所有汗水與堅持的最高讚揚！

金錢村何東學校｜籃球賽是鍛鍊自我的課堂

籃球，不只是競技運動，更是鍛鍊自我、學習目標管理與抗壓的絕佳課堂。隊員們在設定目標、分階實踐、收穫成就的過程中，技術日益精進，更培養了自主學習的習慣，惠及學業與生活。我們以橫額表彰及鼓勵，肯定學生努力，形成積極向上的良性循環。

這方球場上的追夢印記，是青春的奮鬥史詩，更是成長與堅持的生動課程。它教會金錢村何東學校的孩子們直面困難、在失敗中校準方向、於壓力下緊握夢想。這些無價的財富，將伴他們在未來人生路上，繼續昂首闊步，追逐更遼闊的天空及成長。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

撰文 : 吳毓琪 金錢村何東學校校長

欄名 : 教評經脈

相關文章

教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
10:00 2024/05/17
教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
教評專欄丨金錢村何東學校「童真.教育」善用AI驅動互動學習 增添孩子學習興趣
10:00 2024/07/12
教評專欄丨金錢村何東學校「童真.教育」善用AI驅動互動學習 增添孩子學習興趣
教評專欄｜金錢村何東學校 「童真·教育」 　用愛意環繞孩子成長
10:00 2024/11/01
教評專欄｜金錢村何東學校 「童真·教育」 　用愛意環繞孩子成長
教評專欄｜珍惜健康和時間迎接2025年　金錢村何東學校校長籲年輕人愛惜生命
10:00 2024/12/27
教評專欄｜珍惜健康和時間迎接2025年　金錢村何東學校校長籲年輕人愛惜生命
教評專欄｜金錢村何東學校辦航天研學團　學生動手發射火箭模型燃點追夢心
10:00 2025/02/21
教評專欄｜金錢村何東學校辦航天研學團　學生動手發射火箭模型燃點追夢心
教評經脈｜金錢村何東學校校長走訪杭州　驚嘆內地AI滲透教育望本港能借鑒發展
10:00 2025/05/09
教評經脈｜金錢村何東學校校長走訪杭州　驚嘆內地AI滲透教育望本港能借鑒發展

你可能感興趣

教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
10:00 2024/05/17
教評專欄丨金錢村何東學校實踐「童真.教育」 讓學生成為自己的生命設計師
教評專欄丨金錢村何東學校「童真.教育」善用AI驅動互動學習 增添孩子學習興趣
10:00 2024/07/12
教評專欄丨金錢村何東學校「童真.教育」善用AI驅動互動學習 增添孩子學習興趣
教評專欄｜金錢村何東學校 「童真·教育」 　用愛意環繞孩子成長
10:00 2024/11/01
教評專欄｜金錢村何東學校 「童真·教育」 　用愛意環繞孩子成長

最新專欄文章

教評專欄｜風采中學家教會20周年　歷盡風雨用心經營家校關係
2025/06/06
教評專欄｜風采中學家教會20周年　歷盡風雨用心經營家校關係
教評專欄｜蒙黃花沃小學招待山東師生團　兩地逾百學生開蚌取珠學堅持
2025/05/30
教評專欄｜蒙黃花沃小學招待山東師生團　兩地逾百學生開蚌取珠學堅持
教評專欄｜羅陳楚思中學師生杭州交流團　學懂感恩反思活在幸福中
2025/05/23
教評專欄｜羅陳楚思中學師生杭州交流團　學懂感恩反思活在幸福中
教評專欄︱何福堂小學變身太空農場　學生親身體驗種植「太空水蘿蔔」
2025/05/16
教評專欄︱何福堂小學變身太空農場　學生親身體驗種植「太空水蘿蔔」
教評經脈｜金錢村何東學校校長走訪杭州　驚嘆內地AI滲透教育望本港能借鑒發展
2025/05/09
教評經脈｜金錢村何東學校校長走訪杭州　驚嘆內地AI滲透教育望本港能借鑒發展
校長專欄 金錢村何東學校 學校 小學 中小學教育 家庭教育 正能量 北區 壓力 運動

最高瀏覽

按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
按摩風險｜56歲男按摩壓迫神經致下半身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
心血管病丨63歲男星北上投靠何家勁做貨車司機　曾大動脈血管撕裂險癱恐連累港姐太太
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
富商鄔友正｜翁嘉穗丈夫自爆70歲有第二春　享受熱戀中感覺：太浪漫了
急症室最長等候時間（06月13日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月13日 時間04:05）
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？
驚人變化｜《命中注定我愛你》CP時隔17年震撼合體　46歲陳喬恩遭疑醫美過度網民直呼：你邊位？