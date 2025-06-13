教評經脈｜金錢村何東學校勇奪北區籃球賽男女子組冠軍　訓練學生管理目標逆境抗壓

【教評經脈/金錢村何東學校】「人人都有夢，孩子特別多。」這句話，正是金錢村何東學校籃球隊少年們的最佳寫照，何東學校成就每個孩子的夢想。在熟悉的籃球場上，他們用汗水、淚水與堅持，刻下青春的追夢印記。對這群少年而言，籃球不只是一項運動，更是夢想飛揚的舞台。他們深知，夢想從來不是垂手可得。場上每一次奔跑、跳躍、傳球，都是向目標邁進的足跡。

籃球的獨特魅力，在於凝聚團隊共同奮鬥，激發彼此鬥志。他們並非孤軍，而是並肩作戰的夥伴。然而，追夢之路荊棘滿布。球隊在疫後重組，隊員們基本功薄弱，默契生疏。比賽不見得太理想，但教練常輕拍他們肩膀，話語堅定：「夢想不會輕易實現，但只要肯努力，籃球場上必有屬於你們的時刻！」

最新影片推介：

金錢村何東學校｜勇奪北區小學籃球賽男女子冠軍

挫敗點燃了鬥志。筆者見證著孩子的努力，球隊訓練強度驟增，目標明確：從基礎運球、傳球起步，漸次挑戰高難度的「插花」等技巧與戰術配合。籃球的動態魅力，在於瞬息萬變的場上形勢，每一秒都充滿挑戰。教練的話深植隊員心中：「勝負關鍵，常在毫秒間的決策與默契配合。」

日復一日的汗水澆灌，球隊終見成長。隊員們重拾信心，球隊愈發團結。一次次比賽中，他們學會了面對失敗、總結經驗、在壓力下保持冷靜。失敗的苦澀雖難嚥，卻化作滋養成長的養分。他們深刻領悟到籃球較量，技術之外，更是心態與協作的比拼。

兩年跌撞，終迎高光。五月的北區小學籃球邀請賽上，何東球隊不只闖入決賽，更在分秒必爭的激戰中，憑藉沉穩心態與無間默契，一舉奪得男、女子組雙料冠軍！終場哨響，隊員們激動相擁，淚光閃爍，這一刻，是對過往所有汗水與堅持的最高讚揚！

金錢村何東學校｜籃球賽是鍛鍊自我的課堂

籃球，不只是競技運動，更是鍛鍊自我、學習目標管理與抗壓的絕佳課堂。隊員們在設定目標、分階實踐、收穫成就的過程中，技術日益精進，更培養了自主學習的習慣，惠及學業與生活。我們以橫額表彰及鼓勵，肯定學生努力，形成積極向上的良性循環。

這方球場上的追夢印記，是青春的奮鬥史詩，更是成長與堅持的生動課程。它教會金錢村何東學校的孩子們直面困難、在失敗中校準方向、於壓力下緊握夢想。這些無價的財富，將伴他們在未來人生路上，繼續昂首闊步，追逐更遼闊的天空及成長。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5