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中年好聲音｜羅啟豪克服焦慮症圓歌手夢　受會計師父親影響靠一招儲錢

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

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羅啟豪感恩人行以來，除得到家人支持，公司經理人以及同事都很錫他，彼此如戰友般扶持。

《中年好聲音》每年為樂壇造就了多位歌手，新一屆剛落幕，而來自「中一」的多位參賽者，亦各有發展。其中羅啟豪可說是站穩陣腳，一班「豪殼」（粉絲稱號）更十分有愛心，積極以偶像之名行善。

羅啟豪（Ramon ）2022年前由英國回港參加《中年好聲音》，熱愛唱歌的他，在比賽中一直受到注目，最終奪得季軍，正式加盟樂壇，圓了歌手夢想。入行接近3年，羅啟豪形容感覺依然十分夢幻。「因為我之前的人生，只是一個好平凡的上班族，突然有機會成為了公眾人物，更克服了我一直害怕面對人群的心理關口，能夠以音樂作為工作，實在是十分感恩。」

全新單曲《還未分享的歌單》發行黑膠碟，歌迷在唱片店以行動支持。

比賽發揮小宇宙

他的人生第一首個人單曲《相信相信》，正是唱出自己的故事，講述自己如何克服焦慮症及社恐，勇敢參加歌唱比賽，成功發放內心小宇宙；至於近日派台新歌《還未分享的歌單》，便注入了他的個人感受。「有天跟唱片公司一齊聽demo，大家都不約而同很喜歡這首歌，旋律實在太吸引！當你有時獨處聽歌時，可能會想到這個世界上，會否有另一個人正在聽同一首歌，同樣十分喜歡呢？這首歌便講述很想眾裡尋他，找到這個世上的另一個我。」

感謝歌迷行善助人

羅啟豪因為由英國回港參加《中年好聲音》，因此比賽時有「英國豪」的外號，而他的歌迷則稱為「豪殼」，名字由來亦十分窩心。「我的歌迷會名為『豪吧』，歌迷都叫做『豪殼』，因為我是『豪（蠔）肉』，他們就是保護的外殼。」

一班「豪殼」為新歌於海底隧道買下巨型廣告牌作應援。

他的「豪殼」也秉承了愛心，經常以羅啟豪的名字參予義工和慈善活動，過去兩年，透過籌辦不同方式的活動回饋社會，包括「十式社企迎中秋」禮籃計劃、「羅啟豪冬日約會迷你聖誕市集」等，落力支持本地社企發展。

今年3月舉行的「十分關懷——良心消費運動 2024」頒獎典禮，歌迷會「豪吧」更獲頒最高級別的「卓越支持社企機構大獎」，屬首次有歌迷會獲得此項殊榮。

他代表歌迷會「豪吧」接受「卓越支持社企機構大獎」。

啟豪對歌迷的自發舉動十分感激：「我很幸運能夠成長於一個幸福的家庭，如果現有少少能力，都很想幫助有需要的人，能夠跟歌迷一同行善，幫助與自己同樣受社交焦慮症影響的朋友，克服心理障礙並發揮所長，亦甚感榮幸。」

他坦言未來更有意乘勢投身社企行列。「從小到大受社交焦慮與濕疹影響，不敢站上舞台唱歌，所以我想創立一個表演空間，為有著共同困擾的患者提供安全的『小型 open mic （開放麥克風）舞台』，可以透過音樂、演講、即興表演來克服心理障礙；另外亦打算設計『音樂社交治療課程』，讓學員透過唱歌、發聲訓練，提升自信和溝通能力。」

剛推出全新單曲

計劃多多的啟豪補充：「我還想設立『安心錄音室』，讓害怕面對群眾的創作人，能夠安心錄製音樂或作直播演出！」

珍惜擁有一切

羅啟豪有兩位家姐，作為幼子的他，自言從小都被家人寵愛有加。「我性格是有點內向，加上曾經有焦慮症，以前很多事情都不敢自己做決定，爸爸媽媽也悉心為我安排，或者沒有他們同意，我是不敢去做某些事，因為他們很想去保護自己的子女，直至我參加了《中年好聲音》，然後入了行，現在才大膽了一點，會自主去做一些決定，自覺是可以展翅高飛。」

英國留學時的生活照。

他指父母雖然表面沒對自己的音樂有甚麼評價，但知道他們是默默地支持。「媽媽時常會留意我的訪問，也會為我的對答給予意見，講得好的都會讚我。」

說到家人的影響，他說任職會計師的爸爸，自小便教導他理財學問。「我自細都已經習慣儲錢，生活上都十分節儉，以前在英國讀書，都常去超市買平價食物回家煮飯，現在我都喜歡坐巴士、港鐵，也不愛追求名牌，吃名貴餐廳，當然大時大節也會請家人吃餐好，但平時都沒有甚麼消費。」

啟豪坦言，他克服了不少心理關口才得以圓夢，也明白許多事情不會從天跌下來，一切都需要自己的努力和經營，所以對現時擁有的一切都會十分感恩和珍惜。

髮型：Henry Ho @ M.i Salon
眼鏡： Must by Grafix (Model Titan-01-135)
場地：The AIR （The ONE）
 

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