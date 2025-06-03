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遊泰注意丨台灣8人團遊泰國「被成團賣豬仔」　3女付贖金逃脫5人生死不明

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【泰國／賣豬仔／KK園／詐騙集團】遊泰注意！台灣有一行8人的旅遊團去年年底到泰國遊玩，惟一落機，全團即被「賣豬仔」到緬甸。當中3名年齡較年長的婦女支付30萬台幣贖金（約7.6萬港元）後成功逃脫，而另外5名較年輕的團友至今仍生死未卜。

綜合台灣傳媒報道，台灣有8名民眾因貪小便宜，在去年12月被「免費招待遊泰」成功利誘，在桃園機場搭廉航抵達泰國曼谷後，旋即被送往緬甸苗瓦迪的詐騙園區。據了解，當中3名年紀較大的婦女，因不擅長使用智能電話及電腦，於是交出30萬台幣贖金（約7.6萬港元）後成功返台。其中一名成功逃脫的婦人表示，8人一到園區即被詐騙集團嚴格監控，整個集團分工嚴密，只要他們開口講台語或流露不滿，就會被暴力對待。

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報道又指，團中另外5名年輕人主要負責以假虛擬幣投資話術，騙取金錢，眾人所有手機均被集中保管，以防定位洩密。期間有男子曾偷偷將工作用的手機，帶回宿舍和女友通話被發現後，便被人關進小黑屋毒打，遭禁止吃喝，並恐嚇「再犯就活埋」；而截至目前為止，5名年輕人音訊全無，生死未卜。

有返台的婦人回憶出發前，便已經發現有詭異之處，提醒大家不要輕信高薪工作或免費招待旅遊:

在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了

同場加映: 王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓

而早前被「賣豬仔」的內地男演員王星，於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

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同場加映: 台灣火舞表演者求職被騙至緬甸詐騙營終脫身　憶園區受刑慘況：上千人受騙 曾遇兩港女

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年前往泰國應徵海外表演工作受騙，遭拐賣至緬甸詐騙園區，其家人發現他失聯後報警。經台灣泰國兩邊警方合作下，被順利救出的謝岳鵬，於今年1月14日終平安返台，更透露園區受害人上千，曾見過有2名香港女生。

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