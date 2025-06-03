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慳電貼士｜林超英分享網民開冷氣慳電法　冷氣開呢個度數配1神器　兩年減3分2用電量

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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AI 摘要
  • 林超英分享冷氣慳電方法
  • 27度搭配風扇可減少用電
  • 網民實測用電量減少逾五成

【林超英／天文台前台長／消暑／冷氣／風扇／慳電】踏入夏天，不少人都習慣開冷氣消暑，但收到高昂電費單時又感到「肉赤」。一向以不開冷氣著稱的前天文台台長林超英，除了親身實踐外，也常分享慳電妙法。今日（3日）他在社交平台上分享網民的開冷氣慳電方法，指該網友經實測後，發現用電量減少超過五成。

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林超英在其Facebook分享網友的開冷氣慳電方法。他表示該網友於2024年開始，改用一級能源標籤冷氣機，將溫度調校到27度，並搭配一把電風扇製造氣流，比對該網友連續三年的5月電費單，2023年5月用電量是438度，2024年採取新方法後用電203度，減少逾半，今年5月更降至149度，僅為2023年用電量的三分之一。

林超英指出，實驗證明27度配合氣流，其實相當舒適，慳電效果也非常明顯。他最後補充，若能不開冷氣既慳電又減少碳排放當然最理想，但多數人感到難以做到，考慮採用網友的方案也是折衷之選，「既省錢，又減排，何樂而不為？」

點擊下圖睇林超英不開冷氣金句：

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慳電貼士｜引網民熱議：27度不如唔好開啦

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帖文引起網民討論，有人認同林超英的建議，「同意不需太低溫度，濕度降低加上風扇已經帶來舒適感覺」、「我屋企冷氣大部分時間是這樣運作，特別夜間冷氣唔需太凍，蓋薄被。始終節省能源是一件好事」、「我都有跟林sir咁講去做，真的很涼，足夠了」；但也有人反對，「27度不如唔好開啦」、「27度，我屋企部冷氣出嘅係熱風」；亦有人諷刺，「點慳都好，電費都係正數。都係挑戰唔到林生負電費」、「你唔開，人哋隔離冷氣機熱氣飄過來」。

同場加映｜林超英分享「無冷氣消暑4招」

前天文台台長林超英曾接受「環保觸覺」訪問時，傳授家庭「無冷氣四式」，向市民講解如何不開冷氣降溫：

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慳電貼士｜夏日6招慳錢貼士

台灣電力公司亦曾提供6個方法，讓大家夏天用電器時慳電又慳錢：

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