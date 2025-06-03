減肥攻略｜176磅名醫歷一次心梗瀕死　白飯加1物激減44磅15年無反彈

【減肥／心肌梗塞／果醋/211餐盤】三高問題不容忽視，隨時賭上健康和性命。台灣一名減重專科醫生，體重曾經高達176磅，未滿40歲已經慢性病纏身，終於一次心肌梗塞讓他醒覺重拾健康人生，成功減走44磅，且靠這1招15年來從未反彈！

減肥攻略｜3招改變飲食 成功甩44磅

現年54歲的台灣減重專科醫生陳威龍在Facebook專頁發文，分享自己從鬼門關前走一遭的經歷。39歲那年，他因心肌梗塞被送進急診室，當時體重高達80公斤，同時還面臨痛風、高尿酸和高膽固醇等健康危機。這次瀕死體驗讓他深刻體悟，減重不再是為了外表，而是為了生存下去的必要選擇。

陳威龍回憶，他人生中有3次減肥的經歷：15歲時曾為追求心儀女生而減重；33歲時又為了拍婚紗照再度嘗試，但這兩次都因動力不足而復胖，直到39歲面臨生死關頭，才真正下定決心，最終成功從80公斤（約176磅）減至60公斤（約132磅），並維持這個成果長達15年不復胖。

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談到成功的關鍵，陳威龍特別分享3大飲食秘訣：

餐前飲用無糖天然發酵的水果醋，並將 醋淋在白飯上以降低升糖指數

執行「211餐盤法則」，每餐確保蔬菜佔50%、優質蛋白質25%、優質澱粉25%的比例

完全戒除加工食品和酒精

減肥攻略｜6大飲食調息

飲食上，他遵從地中海飲食模式，同時大幅減少調味料的使用，並建立規律的運動習慣。這些改變不僅讓他成功減重，更重獲健康。

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陳威龍強調，減重最重要的是找到適合自己且能持續的方法。他認為，真正的減重成功不在於短期的數字變化，而是生活方式的徹底重塑。雖然過程艱辛，但換來的健康人生絕對值得。

減肥攻略｜35歲已百病纏身

陳威龍曾分享自己減肥的契機和方法，指自己從小就喜歡吃甜點、蛋糕等高糖分食物，年輕時對於體重飆升不以為然。14年前，陳醫生結婚後因為各種生活壓力，而開始暴飲暴食。陳醫生因為工作忙碌，一邊工作一邊兼顧博士論文，導致日夜顛倒。因為作息和飲食失調，導致他一年內發胖近10公斤（約22磅），尿酸、血糖也偏高，年僅35歲就經常痛風發作。

減肥攻略｜心肌梗塞病危入ICU

病發那天，他正在實驗室工作，突然感到胸悶、胸痛等急性心肌梗塞的症狀，幸好當時有同學發現，及時將他送院才救回一命。入院後，他一度病危住進深切治療病房。所幸一周後他情況有好轉，才轉回普通病房。他坦言當時如同在「鬼門關走了一趟」，深切意識到飲食對於健康有重大影響，故此下定決心開始調整飲食習慣。

心肌梗塞｜心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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