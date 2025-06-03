「鐵面陳」女朋友︱「鐵面陳」未婚妻背景不簡單　王致狄成功求婚即成「億元駙馬」

【鐵面陳 / 王致狄 / 愛回家 / 開心速遞】憑TVB處境劇《愛•回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy），在日前於個人IG分享趁圈外女友Nicole生日求婚的相片及短片報喜。

從中可見，王致狄準備巨型紅色玫瑰色及巨型鑽戒，在朋友見證下驚喜求婚，王致狄跪在地上送上鮮花，二人對話後情深一吻。同場友人見「鐵面陳」成功抱得美人歸，紛紛拍手歡呼。

開心速遞︱愛回家「鐵面陳」王致狄巨鑽求婚抱得美人歸 名牌大學畢業棄銀行工入演藝圈追夢

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「鐵面陳」女朋友︱王致狄成「億元駙馬」

「鐵面陳」王致狄女友Nicole樣貌曝光後，網民紛紛大讚她樣貌標緻十分靚女。原來Nicole天生麗質外，今日更有媒體揭她是「協利國際美容集團」的繼承人，據悉年銷過億塊面膜，身家估計逾億，據指王致狄更開始參與未婚妻的家族事業成「億元駙馬」。

現年41歲的王致狄原名王致迪，在16歲時往加拿大升學，在著名多倫多大學經濟系畢業，之後於當地銀行任職按揭部經理。在2009年，他為照顧父母回港生活，因無意間發現TVB藝訓班招生，於是投考並入行成為藝人，結果憑「鐵面陳」一角打開知名度。

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