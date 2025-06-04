移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題向回流：好掛住香港嘅所有

【移民 / 回流 / 英國】移民外地，有人的生活豐富多彩，有人卻未必如意。近日，有港媽在Threads發帖，指3年前為小朋友移民英國，起初可謂是日日「以淚洗面，近乎抑鬱」，如今生活在逐漸適應和穩定；卻又因1個問題令她「好掛住香港」。

不過，她坦言考慮到子女的學業和教育，現時還是會和老公在英國，待子女長大自立後再考慮回流香港，感慨「香港變成點都好，都舒服開心過呢度」。

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移民熱話｜逢小朋友假期港媽便「抑鬱」

樓主表示，她3年前與丈夫及子女移民到英國，第一年幾乎日日以淚洗面，幾近抑鬱，「超掛住屋企」，這種情緒直至第二年才慢慢平復，生活也逐漸適應；不過她直言「我唔會鍾意呢個地方，我依然好掛住香港，好掛住日本」、「好掛住香港嘅所有嘢」。

樓主表示，如今她每逢小朋友放假便開始抑鬱，因為「冇咩地方玩，亦冇錢去玩」；小朋友平日上學時不好的情緒並不會太重，只是覺得「悶到想返香港」；樓主稱，還未移民前，雖然在香港工作壓力大，但假期出遊相當快樂，而今卻不然。

▲ 移英港媽呻每逢子女假期便會感到抑鬱。（《我們與惡的距離》劇照）

移民熱話｜為小朋友將繼續留在英國

不過，樓主指見到子女在英國「開心」，自己也就沒有甚麼可抱怨，稱：「我哋兩公婆就算有咩怨恨都吞返晒落肚」，更慶幸自己不用放工後「同仔女啲功課搏鬥」，亦不用擔心小朋友學業壓力太大，可以過平淡的生活。

樓主續說，為了仔女仍會選擇在英國生活，待他們長大成人自己便可功成身退，屆時再思考自己應該是否回流；而短時間內，她想回香港短暫過幾日「充電」，「等我有精神啲可以繼續撐落去」。

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移民熱話｜網民感同身受：英國本身就容易令人壓抑

此事引起熱議，不少網民安慰樓主，還有人坦言與樓主感同身受，亦有人建議樓主可以得閒回港放鬆，「我簡直覺得嚟到係生存，唔係生活」、「Budget有限都要返去，當take個break」、「我同你感覺統情況好類似」、「同感，喺香港個個星期可以在港按摩做facial，呢度價錢要double，樣樣貴到廢棄，喺英國日日刻薄自己，日煮夜煮，煮到忘我」、「英國本身就係一個容易令人depress嘅地方， you are not alone」。

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