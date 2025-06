移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有

【移民 / 回流 / 英國】移民外地,有人的生活豐富多彩,有人卻未必如意。近日,有港媽在Threads發帖,指3年前為小朋友移民英國,起初可謂是日日「以淚洗面,近乎抑鬱」,如今生活在逐漸適應和穩定;卻又因1個問題令她「好掛住香港」。

不過,她坦言考慮到子女的學業和教育,現時還是會和老公在英國,待子女長大自立後再考慮回流香港,感慨「香港變成點都好,都舒服開心過呢度」。

移民熱話|逢小朋友假期港媽便「抑鬱」

樓主表示,她3年前與丈夫及子女移民到英國,第一年幾乎日日以淚洗面,幾近抑鬱,「超掛住屋企」,這種情緒直至第二年才慢慢平復,生活也逐漸適應;不過她直言「我唔會鍾意呢個地方,我依然好掛住香港,好掛住日本」、「好掛住香港嘅所有嘢」。

樓主表示,如今她每逢小朋友放假便開始抑鬱,因為「冇咩地方玩,亦冇錢去玩」;小朋友平日上學時不好的情緒並不會太重,只是覺得「悶到想返香港」;樓主稱,還未移民前,雖然在香港工作壓力大,但假期出遊相當快樂,而今卻不然。

▲ 移英港媽呻每逢子女假期便會感到抑鬱。(《我們與惡的距離》劇照)

移民熱話|為小朋友將繼續留在英國

不過,樓主指見到子女在英國「開心」,自己也就沒有甚麼可抱怨,稱:「我哋兩公婆就算有咩怨恨都吞返晒落肚」,更慶幸自己不用放工後「同仔女啲功課搏鬥」,亦不用擔心小朋友學業壓力太大,可以過平淡的生活。

樓主續說,為了仔女仍會選擇在英國生活,待他們長大成人自己便可功成身退,屆時再思考自己應該是否回流;而短時間內,她想回香港短暫過幾日「充電」,「等我有精神啲可以繼續撐落去」。

移民熱話|網民感同身受:英國本身就容易令人壓抑

此事引起熱議,不少網民安慰樓主,還有人坦言與樓主感同身受,亦有人建議樓主可以得閒回港放鬆,「我簡直覺得嚟到係生存,唔係生活」、「Budget有限都要返去,當take個break」、「我同你感覺統情況好類似」、「同感,喺香港個個星期可以在港按摩做facial,呢度價錢要double,樣樣貴到廢棄,喺英國日日刻薄自己,日煮夜煮,煮到忘我」、「英國本身就係一個容易令人depress嘅地方, you are not alone」。

