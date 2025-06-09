澳門親子遊｜歡樂馬介休推4大澳門親子遊景點　1地為熱門取景地擁超靚打卡點

【澳門親子遊景點推介】港人熱愛旅遊，即使是周末也會計劃快閃，而澳門鄰近香港，交通方便，以往吸引不少港人前往遊玩，不過隨著近年掀起北上熱潮，到澳門的旅客有所減少，但並不代表澳門的魅力減退，澳門YouTube頻道「歡樂馬介休Bacalhau」成員認為澳門有很多適合一家大小玩樂的好地方，並非只有娛樂場所，他們又推薦4大澳門親子遊景點，讓大家重新認識具中西文化特色的澳門！

澳門親子遊｜澳門獨特玩樂優勢 吸引家庭親子遊

YouTube頻道「歡樂馬介休」經常介紹澳門的飲食、玩樂等的地方，深受年輕人喜愛，面對越來越多人北上的情況，他們認為除了過關手續的簡化，及自駕遊的便利性提升外，最大因素是澳門的消費成本，因為內地只需用較低的預算，便可尋找到刺激且新穎的娛樂項目或活動，這便吸引不少年輕人和家庭在假日期間選擇北上消費。然而，該現象亦為澳門帶來不少影響：

澳門娛樂產業會面臨一些現實挑戰，對澳門本地的小商戶來說也確實造成不少衝擊。

最新影片推介：

內地高性價比的娛樂體驗，確實有一定的吸引力，不過澳門旅遊上也有獨特的優勢，使其越來越受家庭旅遊的歡迎，「歡樂馬介休」成員表示澳門地方小，景點之間交通便利，毋需擔心舟車勞頓，加上擁有高密度多元體驗和國際級設施配套完善，相當適合親子旅遊，「衣食住行皆無憂，家庭旅客也能在澳門盡興」。

澳門親子遊｜公園戲院為童年玩樂點 享受純樸快樂

隨著時代發展，澳門玩樂的地方變得多元化，不論是休閒的親子旅遊，還是探索歷史古街的深度遊，也能一一滿足，回顧以往尚未有太多的娛樂設施，公園已包攬孩童的快樂，「歡樂馬介休」指小時候的玩樂相對簡單純樸，「我們最常去的是白鴿巢公園、二龍喉公園、石排灣郊野公園等地方接觸大自然」，而看電影也是童年的另一個選擇，「大會堂戲院和國華戲院也承載了不少澳門人的童年回憶，那時候看一場電影是一件很快樂的事」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

時至今日，屬於童年時的快樂有不變，也有不同的地方，他們表示，那些公園仍有保留，還新增了許多安全又刺激的現代化遊樂設施，而電影院的數量也倍增，周邊配套設備亦十分完善。環境時代的不同，娛樂設施的變化，都是讓人們有更多消遣的地方，「親子娛樂選擇更為豐富多彩」。

澳門親子遊｜4大澳門親子遊景點推介

澳門現時新增了很多適合親子玩樂的景點和設施場地，以下為「歡樂馬介休」推薦的4個澳門親子遊景點，當中有不少更曾是電影取景地。

澳門親子遊景點｜1.觀音像海濱休憩區

觀音像海濱休憩區有一個大型的兒童遊樂場，旁邊亦有健身設施、茶座、多功能球場等。

觀音像海濱休憩區

地點：孫逸仙大馬路

開放時間：07:00-23:00

澳門親子遊景點｜2.澳門科學館

澳門科學館可以供一家大小在玩樂中學習科學知識，澳門科學館和觀音像海濱休憩區常常會用作親子和浪漫的電影情節中。

澳門科學館

地點：孫逸仙大馬路（鄰近澳門外港客運碼頭、漁人碼頭及文化中心）

開放時間：

星期一至日：10:00-18:00

逢星期四及農曆年除夕休館，公眾假期照常開放

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

澳門親子遊景點｜3.新濠影匯滑板公園及反斗奇兵主題裝置

澳門不同渡假村都因為贊助了很多電影拍攝而在登上大銀幕，當中它們大部份都有增設親子設施、主題IP打卡點、特色餐廳等，例如新濠影匯的滑板公園或反斗奇兵主題裝置，十分適合大人小朋友，而當中的設計更有參考英雄電影蝙蝠俠中的葛咸城。

另外在威尼斯人，除了有關於賭場的電影情節取景，澳門的teamLab超自然空間也在這裡，可以讓小朋友沉浸式的與藝術互動。

新濠影匯

地址：路氹連貫公路

反斗奇兵主題裝置

日期：即日起至10月31日

滑板公園

地址：新濠影匯東翼3樓

開放時間：11:00-21:00

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

澳門親子遊景點｜4.澳門路環

路環區也是一個適合親子遊的地方，距離澳門或氹仔市區約半小時內車程，有澳門大熊貓館可以參觀熊貓及其他動物，路環市區可以欣賞到澳門葡式建築和小巷，沿著海傍欣賞散步也是不錯的放鬆方式，亦有葡撻、葡式美食等餐廳。

「歡樂馬介休」指，作為大人他們經常到路環散步，同時也是多套電影的取景地，因為有著豐富的歐州和東南亞建築色彩，常常用作替代外國的取景地方，當中包括「孤注一擲」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

澳門親子遊｜《歡樂旅旅旅 電影篇》首映會 以鏡頭呈現景點澳門文化

澳門蘊含著獨特的中西文化和城市特色，「歡樂馬介休」認為這便是難以被其他地方取代的優勢。為了將宣揚其特色，讓更多人看到澳門除了娛樂場外的另一面，「歡樂馬介休」除了在頻道拍攝不同的內容，如「澳門冷知識」、「出糧食好啲」和「味誘人排隊」外，近日更推出《歡樂旅旅旅 電影篇》，以電影取景角度探索澳門，增加觀眾對澳門的認知。

早前，「歡樂馬介休」於銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行，由澳門特別行政區政府文化發展基金支持的《歡樂旅旅旅 電影篇》首映及座談會，並邀請了香港及澳門影視、旅遊、網絡業界代表出席共同探討如何透過電影文化推動深度旅遊的發展。

《歡樂旅旅旅 電影篇》以一系列於澳門取景的經典電影特輯作主題，包括《激戰》、《精武門》、《伊莎貝拉》、《2046》等經典作品，透過鏡頭呈現大這些景點背後的故事，展現澳門作為「隱藏版影視之都」的魅力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多相關報道：

澳門親子遊｜全家遊澳門介紹3大好去處 吳尊孖餅印仔走進哈利波特展騷球技



澳門親子遊｜澳門11大親子玩樂熱點 免費滑草場+室內跳傘+遊樂場

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5