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飲食攻略·二十四節氣芒種｜夏天多雨悶焗濕疹加劇　中醫拆解4大養生穴位+食療

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

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【芒種／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】踏入二十四節氣「芒種」，天氣炎熱悶焗，降雨頻繁。註冊中醫師李梓豪表示，芒種節氣濕氣較重，容易誘發種種濕熱問題，除了過敏或濕疹等問題加劇外，亦可能會出現便秘、腹瀉或情緒等問題，想要緩解不適，建議可由飲食調養、穴位養生或生活習慣多方面入手解決。

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二十四節氣芒種｜夏日濕焗易誘心煩過敏  中醫拆解飲食宜忌

李梓豪醫師指出，芒種是二十四節氣中的第九個節氣，標誌著夏季進入中段，此時陽氣盛、暑熱漸起，降雨頻繁，氣候濕熱，容易誘發以下4大健康問題：

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  • 濕熱困擾：芒種時天氣炎熱多雨，濕氣重，易導致身體疲倦、食欲不振、消化不良，甚至出現濕疹、口臭、便秘或腹瀉。
  • 暑熱傷津：高溫易引發中暑、口渴、煩躁、失眠等症狀，耗傷人體津液。
  • 呼吸道問題：潮濕環境易滋生細菌，增加感冒或過敏性鼻炎的風險。
  • 情緒問題：暑熱易令人心煩意亂，影響睡眠和情緒穩定。

想要緩解上述種種不適，李梓豪醫師建議飲食及生活習慣兩大方面入手：

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芒種節氣飲食保養貼士｜1.飲食貼士

  • 避免加重濕熱食物：辛辣、油膩、煎炸食物，例如如辣椒、燒烤、肥肉等。
  • 忌食用大量生冷食物：冰鎮飲料、雪糕，易傷脾胃，恐導致消化不良。
  • 多吃清熱祛濕的食物：如綠豆、薏米、冬瓜、絲瓜等，可有助清熱解暑。

芒種節氣生活保養貼士｜2.生活習慣

  • 避免過度出汗：避免長時間在烈日下活動，減少中暑風險。運動宜選擇清晨或傍晚，補充水分。
  • 保持環境乾爽：使用除濕機或空調，保持室內通風，避免濕氣積聚。
  • 規律作息：芒種時晝長夜短，建議午休約20-30分鐘，補充睡眠，養心安神。
  • 忌熬夜：熬夜易耗傷心陰，導致心火旺盛，影響情緒和健康。
  • 忌長時間待在空調房內：避免冷熱交替導致感冒或關節疼痛。
  • 忌飲過量冰冷飲品或食物：以免損傷脾胃陽氣。
  • 衣著建議：穿透氣、吸汗的棉質衣物，避免緊身衣物，保持皮膚乾爽。

二十四節氣芒種｜芒種飲食宜清熱祛濕 中醫拆解8大調養食材

李梓豪醫師強調此時應選擇清熱、祛濕、健脾的食物，幫助身體適應濕熱環境，建議大家於芒種節氣時應多喝清涼飲品，如菊花茶、薄荷茶、綠茶，幫助清熱降火；另外亦可食用新鮮水果，如荔枝、桃子、楊梅，但亦不宜過量，否則水果多糖分過多，反而會容易「生濕」；此外，醫師又與大家分享8款芒種調養食物，可有助緩解濕熱帶來的種種不適：

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二十四節氣芒種｜中醫拆解4大養生穴位

除了生活及飲食方面，李梓豪醫師亦分享了4大芒種節氣養生穴位，幫助調理身體、祛濕安神，建議大家按壓時要保持放鬆、力度適中，避免過度用力，患者慢性病人士或孕婦，建議諮詢醫生後再按：

芒種節氣養生穴位｜1.內關穴

  • 位置：手腕橫紋上約2寸（約兩橫指寬），兩筋之間。
  • 功效：緩解心悸、失眠、胸悶、胃脹等，適合芒種時心火旺或情緒不穩。
  • 方法：用拇指按揉，每側1-2分鐘，每天2-3次，力度以微酸脹為宜。

芒種節氣養生穴位｜2.足三里

  • 位置：小腿外側，膝蓋下3寸（約四橫指寬），脛骨外側1橫指處。
  • 功效：健脾和胃，增強體力，改善消化不良、腹脹。
  • 方法：按揉或輕敲，每側2-3分鐘，每天1-2次。

芒種節氣養生穴位｜3.陰陵泉

  • 位置：小腿內側，脛骨內側下方凹陷處（膝蓋下沿內側）。
  • 功效：祛濕消腫，緩解水腫、腹瀉、關節酸痛。
  • 方法：按揉每側1-2分鐘，每天2次，力度適中。

芒種節氣養生穴位｜4.合谷穴

  • 位置：手背，拇指與食指之間的肌肉隆起處。
  • 功效：清熱解毒，緩解頭痛、感冒、口乾等。
  • 方法：捏按或揉壓，每側1-2分鐘，每天2-3次。

二十四節氣小滿｜綠豆薏米冬瓜湯

李梓豪醫師推介一款有助清熱祛濕，緩解疲倦、食欲不振湯水，其中綠豆清熱解毒、薏米健脾祛濕、冬瓜利尿消腫、陳皮理氣健脾，每周飲用1-2次，每次約1碗，即約250毫升，即可有助緩解不適，煲煮時搭配溫性食物，例如薑片，則可中和寒性。

不過要注意綠豆和冬瓜性寒，容易引起腹瀉或胃脹，脾胃虛寒者建議減少綠豆用量或避免飲用，另外冬瓜利尿，可能加重體虛，低血壓或體虛者飲用時應適量；綠豆性寒可能影響胎氣，孕婦飲用時應諮詢醫生，最後因薏米含嘌呤，痛風患者需謹慎食用。

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材料：綠豆 100克、薏米 50克、冬瓜 500克（連皮，切塊）、陳皮 1 小塊（約5克）、瘦肉 200克、鹽 適量、清水 約2升。

做法：

1. 綠豆、薏米提前浸泡1小時，洗淨備用；

2. 冬瓜洗淨，連皮切塊；瘦肉切塊後汆水去血沫；

3. 鍋中加入清水，放入綠豆、薏米、陳皮，大火煮沸後轉小火煮30分鐘；

4. 加入冬瓜和瘦肉，繼續小火煮20-30分鐘，至冬瓜軟熟；

5. 最後加少許鹽調味即可。


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