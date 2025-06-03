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懷孕疑雲︱31歲吳千語被野生捕獲孕味極濃　百億富三代老公施伯雄1舉動超寵妻

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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近日吳千語被野生捕獲，精神飽滿兼孕味極濃！

【吳千語/施伯雄/懷孕疑雲】31歲的吳千語於2023年12月與「百億富三代」施伯雄在香港低調結婚，至去年8月才到意大利補辦盛大婚宴，令出身草根的她被網民捧為現實版灰故娘。千語成功擠身上流社會成為百億新抱，自然一舉一動備受關注，包括何時為施家開枝散葉，其實她結婚年半以來已屢傳懷孕，直至近日被野生捕獲，濃厚孕味再次引起熱議！

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吳千語曾與林峯有過一段5年情，當年被對方粉絲攻擊得體無完膚，並有「拜金女」稱號，不過如今兩人已各自收獲幸福，千語自從與百億富三代老公施伯雄結婚後，已將負評扭轉為正評，大受內地網民歡迎，內地女生都指她充滿生活品味，擁有黃金比例身材，而且自信滿滿！

吳千語懷孕疑雲︱千語被野生捕獲孕味濃

近日，千語就在中環被女網民野生捕獲，並跟對方合照，事後女網民在「小紅書」分享喜悅：「今天在中環辦事，路過時候看到一個女的好漂亮，氣質不一般，穿搭也不錯，所以就多看了兩眼，才發現這是吳千語！ （話說明星真的是明星，人群中太突出了！）她本人也很nice，我已經離開了，然後又回去找她自拍，很爽快的答應了，結果拍的超級醜，我又回去說：剛剛沒拍好，能不能再拍一下！然後她朋友幫我們拍的！」

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吳千語懷孕疑雲︱上圍豐滿腹部微隆似懷BB

相中見到身材一向纖細的千語穿上貼身白Tee，外披啡色麂皮短版外套，下身穿鬆身牛仔褲，腳踏平底鞋，看起來休閒時尚，但就戴上口罩遮掩美貌，網民都指她精神飽滿，但上圍明顯較以往豐滿，而且腹部微隆，散發濃厚孕味，因此紛紛留言問她是否懷了「千語BB」。

吳千語懷孕疑雲︱施伯雄1舉動勁寵妻

貼文引發熱議，老公施伯雄亦第一時間在貼文下點讚，並留言：「wow！」高調放閃。發文女網友見到施伯雄親自留言大感驚訝：「哇！驚喜呀！謝謝留言！替我們照顧好千語bb呀！她太太太太美了！」繼而有大批網民留意「踢爆」施伯雄寵妻舉動：「凡是有千語的地方，就有她老公的留言。」

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吳千語懷孕疑雲︱曾上節目表明怕生BB

雖然千語暫時未有公佈喜訊，但她年多前跟施伯雄參加內地綜藝節目《愛的修學旅行》，就有談及生育問題，她公開表明自己「恐育」（恐懼生育），因為怕改變現有的生活狀態，一旦有了小朋友，所有生活方式都會改變，她說：「我有一點點恐育，不恐婚。我們倆其實結不結，我們的生活沒有太大的改變，都是兩個人，然後我們挺習慣兩個人生活的。」

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