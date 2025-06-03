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心肌梗塞｜男子心肌梗塞幸及時做1事救回一命　醫生：否則死在回家路上

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/06/03 18:14

最後更新： 2 小時前

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男子左手麻痺驚揭心肌梗塞，幸及時做1事救回一命。

AI 摘要
  • 手麻可能為急性心肌梗塞的徵兆
  • 急救黃金時間僅五分鐘，把握機會
  • 注意心肌梗塞徵兆，盡快就醫治療

【通波仔／心肌梗塞／急症室】命懸一線，可能就是靠醫生臨床經驗及時救人一命！台灣一名60歲男子因為手部麻痺到急症室求醫，當時他除了手麻之外就沒有其他症狀，幸好有醫生觀察入微且經驗老到，發現男子原來是急性心肌梗塞，及時「通波仔」就會一命。

心肌梗塞｜手麻揭急性心肌梗塞

台灣一名急症室醫生在Facebook專頁「急診醫師碎碎唸」近日撰文，指出急症室醫生獨特的臨床判斷能力需經長期專業訓練才能培養。他引述病例，一位60歲男性患者因左手痠麻到急症室求醫，雖無典型胸悶、胸痛症狀，但當值醫生根據過往臨床經驗診斷，立即安排患者心電圖檢查。報告結果及時發現患者急性心肌梗塞，屬ST段上升型心肌梗塞（STEMI），需緊急進行心導管手術（俗稱「通波仔」）。

該名醫生指出，缺乏急診經驗的醫生可能僅安排X光檢查後，看到沒特別狀況就會開立止痛藥讓患者回家休息，錯失黃金救命的時機，可能會「死在回家的路上」。他嘆息，有感台灣近年急症室醫生流失率很高，根據急診醫學會統計，今年已有66位資深急診醫師離職，另有40位正準備離開。

心肌梗塞｜急救的黃金時間僅5分鐘

香港心臟專科學院代表鄧勁勳醫生接受訪問時指出，心臟病病發後急救的黃金時間其實只有5分鐘，若未能及時以心肺復甦法(CPR)及自動體外除顫器(AED)為患者進行急救，令心臟再次跳動，存活率便會大大下降，故鼓勵大眾在緊急關頭使用AED機，幫助救人一命。

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心肌梗塞｜留意病發前徵兆 把握自救機會

事實上，心臟猝死的個案多與突發性心臟病，導致心室纖顫有關，當中，大部分患者都是因為急性心肌梗塞所致，小部分年則有機會因為先天性心臟病，如心肌肥厚、擴張性心臟病或心律不正等問題造成。鄧醫生指出，猝死雖然來得非常突然，但病發前身體也可能發出警號，若及早發現，盡快求救，或可挽回性命。

病發時，當心肌梗塞至無法輸送血液到腦部，造成缺氧，人體就會昏迷甚至猝死，但病發前血流不順的時間，身體也會出現明顯不適，好像比平時嚴重的心口翳痛、冒汗、氣促、頭暈，若果症狀持續5分鐘也沒有消散跡象，就要盡快送院，及早治療。

心肌梗塞｜心肌梗塞徵兆

上海同濟大學附屬天佑醫院心血管內科主任雷著斌曾表示，可致命的心臟梗塞並非總是突如其來，往往有跡可循。雷著斌提醒舉例以下幾個心梗發作前可能出現的關鍵徵兆，注意防範，一旦出現應立即求醫。

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心肌梗塞｜心肌梗塞7大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄早前受訪表示，心肌梗塞主要是因為冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

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心肌梗塞｜4招預防心肌梗塞

麗水市人民醫院心血管内科主任梅益斌亦曾表示，急性心肌梗塞的危害極大，是臨床上導致猝死的主要原因之一。心肌一旦壞死就無法恢復，即使搶救成功也會留下後遺症，使心功能下降。他建議4大方法預防心肌梗塞：

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心肌梗塞｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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