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食用安全｜日本東海牛乳宣布回收230萬盒牛奶　接投訴指牛奶傳異味加熱後莫名凝固　

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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AI 摘要
  • 東海牛乳回收230萬盒牛奶
  • 牛奶味道與氣味異常，加熱凝固
  • 產品主要在岐阜、愛知及三重銷售

【牛奶／奶製品／東海牛乳／回收】日本岐阜縣的東海牛乳公司於5月30日宣布，自主回收旗下部分牛奶商品，總數量約230萬盒。起因是自5月21日起陸續接獲消費者反映，指牛奶味道及氣味異常，更有民眾表示加熱後出現凝固如乳酪的狀況。而截至今年5月30日，至今已累積約80宗相關報告，但暫未有人因飲用這些產品而出現不良反應。東海牛乳已就事件展開調查。

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據日媒報道，此次回收的產品包括「味わいらくのう牛乳」及「酪農牛乳」等，生產日期均為5月16日至27日期間，包裝上標示的賞味期限為5月30日至6月10日之間。所有包裝側面均印有「製造者 東海牛乳株式会社」字樣，作為識別依據。

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東海牛乳已就事件展開調查，以釐清導致味道與質感異常的具體原因。該公司表示，產品主要在岐阜、愛知及三重三縣銷售，同時流通至北陸與關西地區，對造成消費者不便深表歉意，並設立專線為顧客服務，以解答相關查詢及協助處理退換事宜。

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