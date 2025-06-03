食用安全｜日本東海牛乳宣布回收230萬盒牛奶　接投訴指牛奶傳異味加熱後莫名凝固　

【牛奶／奶製品／東海牛乳／回收】日本岐阜縣的東海牛乳公司於5月30日宣布，自主回收旗下部分牛奶商品，總數量約230萬盒。起因是自5月21日起陸續接獲消費者反映，指牛奶味道及氣味異常，更有民眾表示加熱後出現凝固如乳酪的狀況。而截至今年5月30日，至今已累積約80宗相關報告，但暫未有人因飲用這些產品而出現不良反應。東海牛乳已就事件展開調查。

最新影片：

據日媒報道，此次回收的產品包括「味わいらくのう牛乳」及「酪農牛乳」等，生產日期均為5月16日至27日期間，包裝上標示的賞味期限為5月30日至6月10日之間。所有包裝側面均印有「製造者 東海牛乳株式会社」字樣，作為識別依據。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

東海牛乳已就事件展開調查，以釐清導致味道與質感異常的具體原因。該公司表示，產品主要在岐阜、愛知及三重三縣銷售，同時流通至北陸與關西地區，對造成消費者不便深表歉意，並設立專線為顧客服務，以解答相關查詢及協助處理退換事宜。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5