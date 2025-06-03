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星二代｜樊少皇囡囡遺傳好身手家中四圍爬　賈曉晨不敢與老公二人世界：交給誰都不放心

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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兩女遺傳樊少皇武術基因 ，家中爬牆嚇壞賈曉晨︰想去旅行但交給誰都不放心。

【賈曉晨/樊少皇/星二代】賈曉晨（JJ）與樊少皇結婚多年，育有兩個活潑好動的女兒「小飯兜」和「小飯團」。雖然夫妻倆多次計劃享受二人世界的旅行，但賈曉晨始終無法放心離開家中，因為兩個女兒繼承了爸爸的武術基因，經常在家上演飛簷走壁的驚險場面，讓她既驚恐又心疼。

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賈曉晨樊少皇｜婚後專心照顧家庭

現年42歲的賈曉晨，早年以模特兒身份踏入娛樂圈，2006年參加TVB綜藝節目《美女廚房》勇奪「美少女廚神」冠軍，隨後在《味分高下》擔任「味之天使」，成為觀眾熟悉的面孔。入行後，她演出機會不斷，參演了TVB劇集《缺宅男女》、《怒火街頭2》、《末代御醫》，以及電影《內衣少女》、《單身男女》等作品，事業發展可謂順風順水。然而，2016年與動作演員樊少皇結婚後，賈曉晨誕下兩女「小飯兜」和「小飯團」，選擇淡出幕前，專心照顧家庭。

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賈曉晨樊少皇｜愛女遺傳父母特質

賈曉晨的兩個女兒「小飯兜」和「小飯團」不僅遺傳了媽媽的美貌，帶有新疆美女的獨特氣質，還繼承了爸爸樊少皇活潑好動的性格。賈曉晨經常在社交媒體晒生活日常，但囡囡好動基因也讓她倍感壓力，尤其是「小飯兜」被拍到爬牆的畫面，令她嚇破膽。

近日她上載女兒爬牆照片，坦言老公多次提議二人出遊，享受久違二人世界，計劃從遠至近考慮了多個目的地，但最終都被她拒絕。她留言道：「我們倆想去旅行，想了很多地方，從很遠的一直選到最近的，結果最後還是放棄了，因為一個原因：孩子小，不放心。。。這些年老公也抱怨了很多次，可是我就是放不下，交給誰都不放心，腦補各種危險畫面，也真不是我想多了，比如上次只出去三天，兜兜都爬墻了。。。」

賈曉晨高度重視孩子安全，特別是看到「小飯兜」爬牆的畫面，讓她難以放心將孩子交給他人照顧，即使只是短暫離開，腦中常浮現各種危險場景，實在令她不敢離家半步。

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賈曉晨樊少皇｜網民大讚︰遺傳武術基因太強！

不少網民大讚賈曉晨是好媽媽，認為兩女好動表現是遺傳了樊少皇「武術基因」，留言如「厲害，蜘蛛俠」、「遺傳了武術基因啊」、「我覺得能爬這麼高都是天賦」、「厲害的基因，孩子都能上墻」、「你真的是個好媽媽」、「理解你，責任感太强的媽是這樣的」。

另一方面，也有網民建議她放鬆心情，認為過度保護可能並非最佳選擇。網民留言道：「太焦慮了 你老公是武打明星 孩子都會自帶這些基因的」、「在樓梯這樣爬感覺太危險了」、「有一種焦慮叫你覺得你孩子離不開你！實際没有你更好！」、「過度保護對孩子也不好」、「教會安全意識，比天天看着更重要。放輕鬆。」、「太厲害了！！不過你不放手她不會長大，思想上，經驗上」，提醒她在愛護孩子的同時，也應給予她們成長的空間。

同場加映：夫妻維繫恩愛的10個「要」

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