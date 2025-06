JW王灝兒戀情︱與破產男友分手後結新歡　傳「富豪殺手」JW撻着娛樂界富貴猛人

【JW王灝兒 / 葉俊亨 / 王至尊】現年34歲歌手JW王灝兒與前卓悅太子爺葉韋彤(Tarzan)拍拖6年,期間被多次被問及婚期,但始終未有結婚消息。可是在2023年,葉韋彤及其父親、卓悅創辦人葉俊亨相繼被法院頒令破產,家族財務狀況引起外界關注。

在去年,JW王灝兒在社交平台上宣布與葉韋彤分手回復單身,寫道:「Life is great, I’ll be okay (生活很美好,我會沒事的)」JW王灝兒曾接受電台訪問透露與前男友經歷高低潮後感情一直穩定,互相扶持,更推出新歌《陪你》藉以心聲作支持,無奈最終敵不過「7年之癢」。

一向異性緣旺的JW王灝兒不斷有拖拍,所以當時宣布與葉韋彤分手後,在社交平台發文感嘆13年來首次重拾單身感覺。不過,她這個感覺似乎很快便結束。近日,JW王灝兒被發現與神秘男子現身中山行商場,而且春風滿面,即引發網民猜測JW有新戀情。

JW王灝兒戀情︱傳與公民班主王至尊拍拖

其實JW早前飛英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽,獲貴賓級招待,有指全因她的新男友正是公民足球隊班主兼演唱會大亨王至尊(Jim Wong),據傳二人同樣熱愛足球由此撻着。

王至尊從事演唱會生意,娛樂機構 Live Nation主辦多個外國演唱會和音樂節。他被球員尊稱「王老闆」,當日公民贏波後王至尊即場大派50萬獎金,十分闊佬,JW當時亦到場見證打氣。

其實JW被稱「富豪殺手」,早年她被指與關之琳首任丈夫王國旌的外孫「富三代」魏俊杰(Mark Ngai)拍拖,後來傳出她的閨密鄧紫棋(G.E.M.)介入,令兩人關係緊張。JW曾公開表示,當年是她介紹Mark給G.E.M.認識,有傳兩姊妹因此疏遠,JW承認與G.E.M.的聯絡變少。

