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JW王灝兒戀情︱與破產男友分手後結新歡　傳「富豪殺手」JW撻着娛樂界富貴猛人

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撰文： 文體藝online

發布時間： 56 分鐘前

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傳JW王灝兒與演唱會大亨王至尊拍拖。

【JW王灝兒 / 葉俊亨 / 王至尊】現年34歲歌手JW王灝兒與前卓悅太子爺葉韋彤（Tarzan）拍拖6年，期間被多次被問及婚期，但始終未有結婚消息。可是在2023年，葉韋彤及其父親、卓悅創辦人葉俊亨相繼被法院頒令破產，家族財務狀況引起外界關注。

在去年，JW王灝兒在社交平台上宣布與葉韋彤分手回復單身，寫道：「Life is great, I’ll be okay （生活很美好，我會沒事的）」JW王灝兒曾接受電台訪問透露與前男友經歷高低潮後感情一直穩定，互相扶持，更推出新歌《陪你》藉以心聲作支持，無奈最終敵不過「7年之癢」。

一向異性緣旺的JW王灝兒不斷有拖拍，所以當時宣布與葉韋彤分手後，在社交平台發文感嘆13年來首次重拾單身感覺。不過，她這個感覺似乎很快便結束。近日，JW王灝兒被發現與神秘男子現身中山行商場，而且春風滿面，即引發網民猜測JW有新戀情。

相愛很難丨JW宣布分手回復單身 　與落難Tarzan結束6年情

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JW王灝兒戀情︱傳與公民班主王至尊拍拖

其實JW早前飛英國觀賞紐卡素對曼聯英超球賽，獲貴賓級招待，有指全因她的新男友正是公民足球隊班主兼演唱會大亨王至尊（Jim Wong），據傳二人同樣熱愛足球由此撻着。

王至尊從事演唱會生意，娛樂機構 Live Nation主辦多個外國演唱會和音樂節。他被球員尊稱「王老闆」，當日公民贏波後王至尊即場大派50萬獎金，十分闊佬，JW當時亦到場見證打氣。

其實JW被稱「富豪殺手」，早年她被指與關之琳首任丈夫王國旌的外孫「富三代」魏俊杰（Mark Ngai）拍拖，後來傳出她的閨密鄧紫棋（G.E.M.）介入，令兩人關係緊張。JW曾公開表示，當年是她介紹Mark給G.E.M.認識，有傳兩姊妹因此疏遠，JW承認與G.E.M.的聯絡變少。

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