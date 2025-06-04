校園動態︱通德學校6.28舉行開放日　助家長了解北歐教育森林課程

【通德學校/元朗小學/74校網】位於元朗錦田的通德學校推動森林課程多年，將北歐教育以學生為中心、跨學科學習的理念融入香港的自然環境，幫助學生掌握學科知識，同時建立正面價值觀，培養學生自主學習的能力，提升對生活的追求，從而學懂面對生活中遇到的困難。通過這些高強度的戶外體驗，通德學生挑戰自我、鍛鍊毅力，更能培養勇氣和冒險精神。通德學校於2025年6月28日舉行開放日，歡迎同學及家長到場參觀。

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通德學校︱河溪遊：通德學生的「現象式學習」之旅

通德學生透過河溪遊，置身於青山綠水，透過親手觸摸、觀察和探索，將課本上的知識化為真實的體驗。他們會在清澈的溪流中觀察水生生物，探討生態系統的奧秘，學習環境保護的科學原理；他們會沿着山徑認識香港的地形地貌，了解氣候變化對自然的影響；他們甚至會用簡單的數學計算步行山路的距離與所需時間，設計屬於自己的探索路線。

活動結束後，孩子們會用文字記錄這段旅程，書寫探索日誌或分享感受，讓中文與英文的表達能力在真實情境中自然提升。這種北歐式的「現象式學習」方式，讓孩子從真實世界中汲取知識，跨越學科界限，激發創造力與批判性思維，讓學習變得生動而有趣。

通德森林課程不只着重知識，更看重學生心靈的成長，讓學生有足夠的經歷面對世界不同的難關，在磨練中成長。

在山林間，學生將感受到大自然的美好，學會珍惜環境。當學生結伴同行，面對崎嶇山路或突發天氣時，會學會互相支持、克服挑戰，培養堅毅的品格與團隊精神。與不同背景的同學並肩探索，他們將學會尊重差異、包容他人，建立互助互愛的價值觀。

顏校長表示：「每一步的跋涉，都是成長的領悟。世界很大，何不趁小時候，小腳板走向大世界？」

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通德學校︱通德大海課程成就學生乘風破浪

通德大海學課程中，每位高小的孩子將會參與獨木舟考章及乘風航的活動，學生化身小小航海家，駕馭大海，迎風破浪。他們將觀察風向與風速，探索物理奧秘；他們會計算航行距離與時間，將數學知識應用於真實情境；他們還會記錄航海日誌，用中文與英文抒發感受，提升語文表達能力。

這種北歐式的「現象式學習」讓孩子從海洋中汲取知識，跨越學科界限，激發創造力與批判性思維。跳海活動則讓孩子在專業指導下挑戰自我，躍入清涼的海水，感受與海洋的親密聯繫。

獨木舟課程則鍛煉上肢力量與核心肌群，培養團隊合作與方向感，讓孩子在划槳中學會協作與堅持。大海課程的體驗不僅鍛煉學生身體協調性與耐力，更讓孩子克服恐懼，培養勇氣與自信，面對變化萬千的世界也無所畏懼。顏校長表示：「每一跳都是一次對自我的突破，每一次探索都讓學習變得生動而有趣。」

▲ 學生從活動中挑戰自我。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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