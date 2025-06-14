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的士司機｜齊零錢$37.3付的士車資遭拒　司機索價$40乘客趕時間無奈照付

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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齊零錢$37.3付的士車資遭拒，司機索價$40乘客趕時間無奈照付。

乘搭的士時，若出現毫子車費，部分司機會選擇直接「進一」收款，即至多加收9毫。然而，有乘客在Threads發帖，指日前乘搭的士時，實際費用37.3元，而自己恰好有齊現金，無需找續，惟的士司機開口便要價40元；由於他趕時間，只好無奈照價支付……

的士司機｜內地遊客搭的士車費$XXX　司機嫌車程短全程爆粗怒罵

的士司機｜齊$37.3零錢支付車費遭拒　司機堅持要價$40

樓主日前上午趕時間，搭的士前往診所，預計車費在三十幾元左右，為節省時間的士司機無需找續車費，他事先準備好了散錢；到達診所後，樓主將37.3元遞給的士司機時，對方開口要價40元車費，樓主對此相當疑惑「？？我有齊$37.3」，但司機堅持要收40元。

由於樓主趕時間，相信並不想與司機有過多「糾纏」，故按司機要求支付了40元車費；他事後慨嘆「你搵食辛苦，家陣我又好輕鬆？黑社會咁款，畀返$2.7我呀」。

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的士司機｜網民：佢都係恰你趕時間

此事引起網民熱議，有人認為樓主應當堅持將37.3元直接放下離開，而不應同意加價付款；亦有人批評司機此舉甚是不妥，「其實你趕時間咪照畀37.3落車，你已經拎咗，佢話40你又要再拎，你唔係用多咗時間咩」、「你應該照畀37.3，然後落車」、「試過相同情況，佢跟住係鬧，喎企硬畀返原價落車」、「有毫子散子畀37.3，無就畀38，點解要畀多2蚊佢」、「你做咩妥協」、「咁就過分咗，佢嘅四捨五入範圍咁闊嘅，同佢講你嘅四捨五入範圍係百位喎」、「佢都係恰你趕時間咋嘛」。

的士司機｜未按計程錶收費可罰款$5,000及監禁6個月

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》(第374D章)，的士已被租用時，的士司機須迅即將的士計程錶指示器撥到開始記錄位置，而每當租用已終止，他須迅即將的士計程錶指示器撥回至非記錄位置。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款$5,000及監禁6個月。

的士司機｜內地夫婦旅港搭的士遇「黑的」　司機1個操作暗加$30附加費

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