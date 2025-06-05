校長專欄︱學生為共享雨傘描繪美麗圖案　保良局黃永樹小學校長：愛在下雨時　

【保良局黃永樹小學/校長專欄】共享雨傘

共享，是人與人之間的互愛，相親又相敬。



是不是只有天神天使才擁有無私的愛心？平凡的我們只需要做一件好心小事——生活中的關懷行爲，也可以傳遞大愛精神——人人爲我，我爲人人。

校園的一角，掛起了二年級同學用心製作的共享雨傘。早前，他們用五彩的顔料，在透明的傘面上描繪出美麗圖案。每一筆都傾注著純真的心靈。這些由同學設計的雨傘，不僅是一件普通的雨具，傘下滿載著同學們對別人關懷的溫暖心意，更是代表一種分享的精神。

獨樂樂 不如衆樂樂

是一把把彩繪小傘

留給別人共享

愛在陽光空氣中

也在下雨時

看閃閃爍爍的鱗光

聽滴滴答答的雨聲

披到肩膀

落到心房

都是一股默默無聲的人情味

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「共享雨傘」活動正是我們鼓勵同學們做一件小事，不僅是爲了培養學生的同理心，更是傳播助人爲樂的真諦，推己及人的美德，讓校園充滿溫情，讓校園洋溢溫馨。德蘭修女說：「我們無法做偉大的事，但我們可以用偉大的愛去做小事。」從今以後，讓我們從身邊的小事做起，用共享與關懷點亮人間。這種分享精神，將伴隨我們成長，成爲人生道路上最寶貴的財富。

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