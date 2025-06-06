校長專欄︱難忘與父飲茶一盅兩件談日常　聖公會李兆強校長榮升新手爸盼傳承文化

【聖公會李兆強小學/校長專欄】假日早上，我獨自到茶樓飲茶，鄰座一位婆婆搭話，她說：「後生仔，你是全場最年輕的茶客呢，現在已很少見到年輕人自己來飲茶了！」確實，茶樓內大多是已退休的老友記，或是前來陪伴老人的一家人，鮮有看到年輕一輩相約來飲茶，為甚麼呢？

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小情人拍拖喜歡去咖啡店，喜歡那裏浪漫的氣氛。學生或打工仔常到快餐店，因為午餐時間有限。有食店新開張時，人們總貪新鮮排隊試新菜。在一些人眼中，飲茶既浪費時間又老土，想食點心的話大可買外賣或在超級市場買冷藏品再翻熱，根本不用親身前往茶樓。可是對我來說，能坐下來品茗吃點心，是一份情懷，亦是一份福氣。小時候的早上，爸爸每天都會帶我和姐弟到樓下茶檔飲茶，每朝一盅兩件，爸爸總會點鳳爪排骨飯和金錢肚，讓我們吃飽後元氣滿滿的上學去。在這一個多小時，爸爸會問問我們上學的情況，偶爾說些做人道理，詳細內容我已不記得，但爸爸的聲音和家人圍在一起的窩心，還教人記憶猶新。

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那時的茶檔是典型屋邨的大排檔，在一個露天地方蓋上簷篷，放置十多張簡單摺枱，中央處是點心出爐的地方，我最喜歡自己去挑選點心，然後小心翼翼捧著熱辣辣的籠子回到座位。時移世易，飲茶的模式正在改變，以往的「點心車」被「電子點心紙」替代，傳統點心加上新潮元素，還有茶樓在中國茶外推出「手搖水果冰茶」吸引新客。但令人惋惜的是，香港仍然有不少充滿舊情的茶樓，敵不過時間洪流而結業。

然而移民了的朋友告訴我，就算點心款式普通，甚至談不上好吃，在國外的中式茶樓是人流不絕的。它是華人的聚腳地，是中華飲食文化的彰顯。三五知己的移民在富中華特色的地方相聚，格外有親切感，亦洋溢了陣陣「同根同心」的暖流。所以說，有些傳統在乎的不是形式，而是它帶出的情誼，這份情是永遠不能被取代的。

「一籠點心，匯聚同根之人。一口濃茶，滲出人間温情。」

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因為爸爸的緣故，我對飲茶情有獨鍾，有空閒時我都會去茶樓緬懷一番。初為人父的我，亦期盼小女兒長大後，能和我多多到茶樓飲茶，建立屬於我們獨有的父女情。對你來說，又有甚麼能勾起你對爸爸的思念呢？祝各位父親節快樂！

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