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校長專欄︱寫給小六畢業生的話　愛官校長：努力成為最好的自己

升學教育

發布時間： 35 分鐘前

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愛秩序灣官立小學送給小六畢業生的一席話。

愛秩序灣官立小學／校長專欄】時間是上天賜給我們每一個人的禮物。幼稚園的小可愛經過六年光景，已長大成人了，六月二十八日就是各位畢業同學的大日子。當他們即將開啟人生的新篇章時，我想花點時間分享一些對我很有啟發的想法，希望它們能引起畢業同學的共鳴。

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在生活中，我們很容易陷入與別人比較中。我們常發現自己用別人的成就來衡量自己的價值。但我想提醒大家一件非常重要的事：「我不在乎誰比我做得更好。我沒有和任何人競爭。我唯一的對手就是昨天的我。」

回顧過去的一年，我可以告訴大家我已經改變了。我成長了，我學習了，我進步了。這種進步才是真正重要的。記住：「這是我與自己的競爭。」

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在成為深受喜愛的《哈利波特》系列作家之前，羅琳曾多次遭到出版商的拒絕，並且作為單親媽媽掙扎於經濟困境之中。她沒有放棄，而是堅持不懈地繼續寫作，最終取得了令人難以置信的成功。她的經歷提醒我們，韌性和決心可以帶來非凡的成果。

米高佐敦被廣泛認為是有史以來最偉大的籃球運動員之一，但他被高中籃球隊開除。他沒有讓這次挫折定義自己，而是將其視為提高技能的動力。他對球隊無私奉獻的精神和對籃球的職業道德使他成為連續六屆NBA總冠軍。他的故事說明挫折可以成為走向偉大的墊腳石。

每天醒來，挑戰自己，不斷進步。我們要接受自己曾經認為無法克服的極限。努力成為最好的自己，不要讓別人的成功阻礙自己的旅程。「他們的旅程是他們的，我的旅程也是我的。」

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我們知道自己從哪裡來，也應該要清楚自己要去哪裡。繼續前進，並不是為了超越別人，而是為了超越昨天的自己。

這就是我們的目標。當回首往事時，我希望大家會為自己感到驕傲。每一步、每一次奮鬥、每一次勝利都將完全屬於自己。自己的成長和旅程就是自己的傳奇。祝賀各位畢業同學鵬程萬里，能擁抱真正屬於自己的人生成長路，展開自己獨一無二的人生故事。

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撰文 : 崔家祥 愛秩序灣官立小學校長

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