日本旅遊優惠｜Rakuten Travel推酒店優惠低至6折　每日派東京/大阪/福岡/北海道等地優惠券

【Rakuten/日本旅遊優惠/日本酒店優惠】炎炎夏日，適合去日本避暑！Rakuten Travel規劃日本3大主題旅遊路線，並推出「SUPER SALE」住宿優惠，囊括北海道、東京、大阪等熱門地區，即日起至6月20日，日日有不同款SUPER SALE優惠券，折扣額最高可達40,000日圓！今日更有高達6折住宿快閃優惠。即睇詳情，訂定酒店，開展日本避暑之旅！

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盛夏已至，想來一場沁涼身心的避暑之旅？日本網上旅行社Rakuten Travel已精心準備好避暑秘笈，策劃日本夏日3大主題旅遊路線——沁爽宜人的高原避暑地、夜間歡賞螢火蟲飛舞的夢幻秘境、以及熱鬧的夏日祭典活動！

Rakuten Travel同步推出「SUPER SALES」限時優惠活動，即日起至6月20日期間，網站將限時快閃派發不同的優惠券，當中包括涵蓋適用於4,500間住宿的快閃40% OFF優惠、東、西日本日式旅館35% OFF優惠券、熱門地區如北海道、沖繩、福岡、大分、東京及大阪等地35% OFF優惠券，15款不同折扣選項，折扣額最高可達40,000日圓（折合港幣約2,180元）！所有優惠券限量供應，先到先得，額滿即止。

Rakuten Travel SUPER SALE優惠券發放時間

6月4日至8日的優惠券：

優惠券內容 名額/數量 6月4日 40% OFF 快閃優惠券 300個 6月5日 35% OFF 東日本旅館優惠券 150個 6月6日 35% OFF 西日本旅館優惠券 150個 6月7、8日 10% OFF 週末優惠券 數量有限

6月9日至15日的優惠券：

優惠券內容 名額/數量 6月9日 35% OFF 北海道/沖繩優惠券 150個 6月10日 35% OFF 山梨/福岡/大分優惠券 150個 6月11日 35% OFF 年中優惠券 150個 6月12日 35% OFF 東京/神奈川優惠券 150個 6月13日 35% OFF 大阪/京都優惠券 150個 6月14/15日 10% OFF 週末優惠券 數量有限

6月16日至20日的優惠券：

優惠券內容 名額/數量 6月16日 30% OFF 6月及7月優惠券 150個 6月17日 30% OFF 早鳥優惠券 150個 6月18日 30% OFF 年中優惠券 150個 6月19日、20日 15% OFF 壓軸優惠券 數量有限

適用於整個推廣期間的優惠券：

6月4日至20日 5% OFF SUPER SALE 優惠券 數量有限

*以上優惠券可與SUPER SALE住宿方案一併使用。更多優惠詳情按此。

Rakuten Travel推薦避暑路線1：涼感避暑勝地推介

高原避暑勝地：長野・上高地

上高地遠離塵囂，夏季氣溫僅15至20°C。作為通往日本阿爾卑斯山脈的入口，上高地的大正池行山路線由6月至10月開放，沿途景致優美，途中經過田代池、河童橋、岳澤濕原，最終抵達明神池，熱愛大自然的行山新手和攝影愛好者，都可在此尋覓屬於自己的風景。

高原避暑勝地：長野・輕井澤 - 雲場池森林步道

輕井澤以清涼宜人的氣候吸引旅客前來避暑，由東京出發乘搭新幹線約1小時即可到達。輕井澤夏季氣溫維持在20至25°C之間，清爽舒適，旅客可選擇漫步雲場池森林步道，或到高原教堂欣賞獨特的建築美學，並教堂前草坪拍照留念。喜愛購物的旅客則可前往輕井澤Outlet，挑選時尚精品。

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富士五湖地區：山梨・富士五湖

富士五湖是避暑及欣賞富士山的不二之選。在山中湖乘坐夕陽遊船，登上「白鳥白鳥湖號」，感受湖面金光閃耀的夢幻氛圍，還可近距離餵飼天鵝。若想俯瞰富士山及河口湖的全景，可從河口湖搭乘「富士山全景纜車」，3分鐘便可抵達展望台，飽覽湖光山色，適合一家大小。

海濱度假區：沖繩・群島

沖繩群島夏日的海水溫度維持在28至30°C，適合潛水或浮潛。川平灣的海水非常清澈，能見度超過25米，潛入海中仿如進入海洋秘境。放鬆心情，躺在沙灘上曬太陽，簡單而寫意的夏日時光由此展開。

海濱度假區：神奈川・葉山町

東京近郊有一個別具格調的避暑勝地——葉山町，從東京搭乘橫須賀線約1小時即可抵達。此處曾為日本皇室避暑勝地，至今保留一種低調奢華的氣息。坐在海景咖啡廳露台，欣賞波光粼粼的海景，或到沙灘漫步，感受海風拂面帶來的輕鬆自在。

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Rakuten Travel推薦避暑路線2：螢光夜舞夢幻秘境

長野・辰野町

辰野町有「螢火蟲之鄉」的美譽，每年6月上旬至中旬，辰野町的「松尾峽螢火蟲童謠公園」化身夢幻國度，超過1萬隻源氏螢火蟲於松尾峽飛舞，形成一片如夢似幻的夜間景致。

八王子・晚霞小村交流園區

位於東京西部八王子市的「晚霞小村交流園區」，距離市中心約1小時車程，園區內清澈溪流孕育著野生螢火蟲，每年6月中旬至下旬舉辦「螢火蟲之夜」，成群螢光在林間飛舞，夜色中閃爍如夢似幻。

奈良・室生川

奈良的室生川作為賞螢秘境，擁有幽靜的自然環境，螢火蟲在黑夜中閃爍飛舞，如詩如畫。

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Rakuten Travel推薦避暑路線3：盛夏祭典狂歡指南

京都祇園祭

日本最盛大的傳統祭典「京都祇園 祭」每年7月展開，7月17日的「山鉾巡行」匯聚華美花車遊行，展現悠久歷史文化；7月24日則有「花傘巡遊」為祭典增添繽紛色彩。

大阪天神祭

作為日本三大祭典之一，大阪天神祭每年7月舉行。節慶期間，神轎穿梭於市區街道，船祭在河上緩緩展開，盡顯傳統文化魅力。夜幕低垂時，逾5,000發煙火綻放夜空，彷彿為夏夜寫下最浪漫的篇章。對鍾情日本節慶文化的旅客來說，這場夏日盛典絕對是不可錯過的感官饗宴。

東北三大祭

每年8月上旬，日本東北地區迎來年度祭典高峰，三大城市舉辦的傳統慶典各具特色。青森的睡魔祭以巨型彩燈花車聞名，場面壯觀；秋田竿燈祭則展出精湛的平衡技術，參加者將高達十多米的燈竿穩穩托舉於額頭或肩膀之上；仙台則以七夕祭馳名，街頭巷尾裝飾著色彩鮮豔、設計精美的七夕吊飾。

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Rakuten Travel SUPER SALE優惠券發放時間

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