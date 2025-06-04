徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光

【徐子珊 / 徐子珊近況 / 港姐冠軍 / 不死子珊】現年45歲的2004年港姐冠軍徐子珊，約在6年前宣布淡出娛樂圈，賣車賣樓套現赴外地生活後一直神隱。

早前林峯開演唱會唱《Let's Get Wet》時，邀周秀娜在齊跳辣身舞，即掀起網民回憶之前林峯個唱由徐子珊跳辣身舞，但被問到子珊的近況時，連阿峯也說自己聯絡不到對方，無奈表示「佢真係失蹤人口」。

不過另一位TVB舊同事宣萱，日前出席活動被問及徐子珊近況時，她卻表示與對方一直有保持聯繫，不過宣萱表明不肯透露對方生活，十分尊重子珊的私隱。

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徐子珊近況︱法國巴黎被「野生捕獲」

但近日有網民在法國巴黎橘園美術館「野生捕獲」徐子珊，從網民分享的照片可見，子珊身穿簡約的連身裙搭配運動鞋，留著一頭長捲髮，洗盡鉛華打扮低調樸素，與昔日熒幕上「不死子珊」相比，如今的身形較豐腴，精神不俗。

於2004年參選港姐奪得冠軍而入行子珊，當年隨即獲TVB力捧，主演過多部劇集和電影成當家花旦之一，更曾奪金像獎最佳新演員、叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎、我最喜愛的電視女角色等獎項，演藝成績理想。

當年子珊在為演藝事業奮鬥時已很好學，在2015年修讀專業設計及彩色寶石專業課程，之後創立自家設計珠寶品牌，接著子珊並以半工讀的形式修讀港大心理學碩士課程。

在2019年，子珊更急流勇退宣布淡出娛樂圈赴歐洲讀心理學博士課程，而她於TVB最後一套電視劇為《守護神之保險調查》。

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徐子珊近況︱急流勇退到外國留學

自從息影後，她連Facebook及IG帳號也取消，最後一次更新微博已經是2019年6月，亦未有再出席公開活動。當時有指她賣車賣樓套現，離港到外國留學，報導指她將貝沙灣單位放售，曾叫價約2600萬元。

不過其實在2022年3月，一直「潛水」的徐子珊為馬來西亞一個慈善活動激罕露面，拍片於網上作出呼籲，並在4月現身慈善籌款晚宴。

在翌年5月，她拍片祝賀馬來西亞一間火鍋店開業5周年，不過可惜子珊沒回歸演藝圈，甚至不再作出任何形式的露面。但網民偶爾「野生捕獲」徐子珊，她亦大方願意與網民合照。

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