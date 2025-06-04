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遊日注意丨北海道一周4次4級連震極不尋常　1地方隨時發生強震氣象廳呼籲民眾：做好準備

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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【北海道/日本地震/氣象廳】遊日注意！日本北海道由5月開始便發生多次震度達4級以上的地震，最大一次更達6.3級。由於當地一周內4次4級連震極不尋常，因此，日本氣象廳呼籲民眾要「做好準備」，並提醒1地極有可能有大規模地震發生。

綜合日本傳媒報道，北海道十勝外海於6月2日凌晨3點52分，發生規模6.3級強震，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區均有明顯震感。而且，僅僅16分鐘後，十勝外海2日凌晨4點08分，便再次發生規模4.7級地震，兩次地震的震央幾乎相同。日本氣象廳指出，這2次地震均發生在太平洋板塊與陸地板塊的交界處。

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事實上，北海道自5月開始便發生多次震度達4級以上的地震，除了6月2日的6.3級強震外，還包括：

5月31日釧路外海規模6.0地震
5月26日十勝南部規模5.3地震
5月23日浦川外海規模5.4地震
5月15日十勝中部規模4.5地震

由5月26日起計算，可見當地於短短一周內，已頻繁發生了四次震度4級以上的地震（6月2日發生了兩次）。

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日本氣象廳 : 1地區高危

日本氣象廳表示，這些地震的震央互相分散，估計彼此沒有關聯，強度也不至於引發其他地震，但提醒千島海溝沿線曾發生過大地震，因此這些地區隨時有可能發生大地震。如2003年北海道十勝外海曾經發生規模8.0強震。

日本氣象廳指，未來一旦千島海溝、日本海溝及周邊地區發生規模7.0以上地震，氣象廳將在2小時內發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，警告北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城和千葉縣居民，未來發生更大地震的風險高於以往。民眾亦務必做好防災、防震準備。

日本地震丨南海海槽8級地震機率達8成 專家籲5地區勿前往

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4個地區可能會在5分鐘內就出現，另一個地區則會在19分鐘就發生。

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日本地震｜地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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日本地震｜港人外遊自救9招

由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick就整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

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