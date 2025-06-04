肝癌｜80歲伯伯無三高病史　1指數突飆升　食藥無效驚揭15cm肝腫瘤【附肝癌症狀+成因】

【肝癌／膽固醇／血壓／腫瘤／肝臟】當身體出現不尋常或不明顯的小病小痛，可能是患上重大疾病的警號。台灣一名80歲老伯因為膽固醇飆升而求醫，從未有過三高病史的他不僅吃藥無效，更繼而出現其他更嚴重的症狀，最終確診肝癌，1個月後返魂乏術。

肝癌｜膽固醇高暗藏罹癌警號

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在網上Podcast節目分享一則臨床案例，一名80歲無三高病史的老伯，近期檢查發現膽固醇異常飆升至287mg/dL。醫生有開降膽固醇和降血壓藥給他，但症狀未有舒緩，反而更開始出現食慾變差和胃酸倒流的情況。輾轉看過幾個醫生，直到後來到錢政弘診所求醫，經詳細檢查後竟確診肝癌，且腫瘤直徑已達15厘米。老伯最終在確診後一個月內不幸離世。

肝癌｜肝癌導致膽固醇異常機制

錢政弘解釋，人體80%膽固醇由肝臟合成。當肝癌發生時，肝臟合成膽固醇的酵素會異常活化，導致膽固醇數值突然升高。他特別提醒，乙型或丙型肝炎帶原者若出現不明原因膽固醇飆升，應提高警覺可能是肝病惡化徵兆。

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肝癌｜3類食物加速膽固醇合成

▼ 點擊圖片放大 +3 +2 高果糖食物：含糖飲料、水果等，果糖代謝後會成為膽固醇合成原料 義式濃縮咖啡：高壓萃取產生的咖啡油脂含有膽固醇 奶精：雖為植物性，但含反式脂肪會促進肝臟合成膽固醇

肝癌｜5大天然降膽固醇食物

錢政弘建議可多攝取：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 植物性蛋白質（豆漿、豆腐） 堅果類（杏仁、核桃） 水溶性纖維（蘋果、燕麥） 優質植物油（橄欖油、亞麻仁油） Omega-3豐富魚類（三文魚、秋刀魚）

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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