骨灰放迷你倉︱放先人骨灰入迷你倉拒交租　時昌迷你倉尋租客9個月最後咁處理

【迷你倉/骨灰盅/骨灰龕】在迷你倉發現先人骨灰盅？！時昌迷你倉老闆時景恒近日在社交平台發帖分享「做迷你倉咁耐，最誇張一次」——有租客拖租3個月，清倉時驚訝發現兩個裝有骨灰的骨灰盅！聯絡租客、找政府，登報，花了9個月仍無人認領，最後公司唯有咁樣做......

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骨灰放迷你倉︱時昌迷你倉發現兩骨灰龕 最後咁處理

時昌迷你倉老闆時景恒（Kevin Shee）日前在社交平台Threads發文，直言「做迷你倉咁耐，最誇張一次——清倉時發現兩個骨灰盅」。因為該租客已拖租3個月，理論上可以立即清理，但見到骨灰盅內裝有骨灰，「我哋唔敢亂郁」。

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時昌迷你倉花了9個月聯絡政府、尋找該租客，還登報尋人等，期間並無收取租金，希望有人前來認領先人的骨灰盅。惟最後還是沒人認領，租客沒找到，政府也幫不上忙，「我哋唯有出錢幫佢哋海葬，連儀式都做齊，成件事用咗接近一萬蚊」。帖文最後寫道：「放啲先人入迷你倉仲要唔交租」，配上扶額表情和「#古怪隨時」。

骨灰放迷你倉︱網民憂引發糾訴訟

迷你倉驚現「離奇租霸」和此等對先人大不敬的做法，引起網民熱議。不少網民大讚店方做法是「大功德」，「當做功德，好人有好報」；有的稱店方是「良心商人」、「多謝你一切善意，祝你都遇到同樣的好人好事」、「好心有好報，雖然真係唔應該擺呢種地方」。

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不過，有網民留言表示「你咁亂將人海葬......貌似又講唔通喔。人哋冇打算海葬點算？可以反咬你喔」。該網民擔心店方的做法極容易引發嚴重糾紛甚至訴訟，因為自行安葬或撒放骨灰涉及複雜的法律、倫理和宗教問題，懷疑倉庫方無權擅自處理他人骨灰。時昌迷你倉負責人時景恒則回應說：「合同上只要冇交租，所有物件係destroy，佢簽咗名，即係同意咗。」

網民也力撐迷你倉的做法：「人哋好心做多D，又畀你話做多咗」「咁你幫吓手，收留佢啦」、「咁點？放你屋企好唔好？」有留言問「其實可唔可以拎去長生店放既呢？」旋即有網民回應稱長生店要收租，「邊個比錢，迷你倉已經仁至義盡了」。

骨灰放迷你倉︱網民笑言：時昌幾時攪埋骨灰位

同時有網民猜測兩個骨灰盅無人認領的原因，說「以前都有聽過保險箱放骨灰。我諗過租客唔係有心遺留先人，隨時可能個租客自己都出咗事」、「會唔會係後人出左事/入醫院/比人拉/過咗身/移咗民」。參與討論的網民也驚訝原來開迷你倉「都咁多嘢煩」，遇上骨灰盅屬離奇，但幸好不是毒品，「都幾驚嚇，啲客放咩真係好難控制，慶幸係骨灰，唔係白粉」。還有網民更提議迷你倉轉型，「轉型啟示，先人迷你倉」，更有笑問「時昌幾時攪埋骨灰位」。

香港曾有一段時間骨灰龕位短缺，但根據食環署，自2020年12月起每月推出約1,700個位於曾咀靈灰安置所的新建龕位供市民申請，龕位數量供應充足，基本上不需要輪候。至於海葬，同樣需要取得食環署批准。

資料來源：Threads@kevinshee

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