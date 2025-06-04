小一派位2025︱家長自爆「自殺式」填表竟抽中首志願　有人派到第22志願哭問可明年再抽？【附叩門貼士】

【小一放榜/統一派位/升小2025】2025年度小一統一派位結果今日（4日）公布，有人歡喜有人愁！有家長在社交平台興奮「自爆」在填寫統一派位表時，甲部及乙部的選校均填上熱門學校，或只在乙部填了3間學校，最後竟順利獲派第一志願。另一邊廂，有家長哭問獲派第22志願學校，應否今年幼稚園留班，明年再參加多一次統一派位。

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小一放榜︱家長自爆「自殺式」填小一大抽獎

本年度共有19,489名學生參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學生有79.7%人，按年下跌4％，亦是三年來首次跌穿八成。有家長今早在社交平台以「自殺式填小一大抽獎，最後中咗呢間」為題發文，指早前為子女在甲部不受校網限制的選校部分，三個選擇填了協恩中學附屬小學、瑪利諾修院學校(小學部)及嘉諾撒聖瑪利學校。

▲ 有家長今早在社交平台以「自殺式填小一大抽獎，最後中咗呢間」為題發文。（小紅書圖片）

而在乙部需填寫住址校網的學校，該名家長則報填了瑪利曼小學、聖保祿天主教小學、嘉諾撒聖方濟各學校等，所有學校均是傳統的熱門名校。最後獲派乙部第一志願的瑪利曼小學，該名家長解釋，因本身已有私立學校學位，才會大膽一試「自殺式」的策略。

▲ 有家長今早在社交平台以「自殺式填小一大抽獎，最後中咗呢間」為題發文。（小紅書圖片）

事實上，有不少升學專家曾建議家長，在填寫統一表格時，第一志願可填熱門的學校，但第二或第三志願宜採用保守，即填寫二線學校，以及將區內的所有學校都填滿，切忌留空。

小一放榜︱獲派第22志願家長望明年再試？

同時，亦有子女未能獲派心儀學校的家長，在社交平台哭問，被派到第22志願、北區81校網的方樹福堂基金方樹泉小學，應否選擇今年幼稚園留班，明年再參加多一次統一派位，「今年已經6歲半，本身已經是大寶」。該名家長又指，已預計叩門機會渺茫，不知如何選擇，陷入進退兩難的局面。

▲ 有家長指，派位未如理想，應否選擇今年幼稚園留班，明年再參加多一次統一派位。（小紅書圖片）

根據教育局規定，每及學童只能參加一次統一派位，若在今年參加統一派位而獲派學位，明年便不可參加。

▲ 有家長指，派位未如理想，應否選擇今年幼稚園留班，明年再參加多一次統一派位。（小紅書圖片）

小一放榜︱6月10及11日必須到獲派學校註冊

教育局今、明兩天（4及5日）會透過「本地郵政速遞」派遞《小一註冊證》，家長若在本周五（6日）仍未收到有關郵件，或香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於周六或周日到指定領取中心取回《小一註冊證》。

教育局提醒，不論獲派結果是否心儀，家長須於6月10日或11日的學校辦公時間內，到獲派學校先辦理註冊手續，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

小一放榜︱註冊需要基本文件

小一入學的註冊手續，一般需要家長提供子女和家長的身份證明文件、住址證明，以及已填妥的《小一入學申請表》，部分學校可能需要額外的文件，如小一註冊證、學生證件相等，詳情以學校公布及相關網頁說明為準。

小一入學註冊所需一般文件 1.小一註冊證 教育局發出印有派位結果，家長必須在下周二及三（10及11日）到獲派學校辦理註冊 2.子女出生證明書 需要正本及副本 3.家長身份證明文件 身份證、護照或其他身份證明文件正本及副本 4.住址證明 需要印有家長姓名的水電煤單、差餉單、已打釐印租約等 5.小一入學申請表 學校提供的表格，可向校方索取或網頁下載 6.學生證件相 個別學校可能需要 7.其他 個別學校可能要求提交幼稚園高班手冊或成績表

▲ 不論獲派結果是否心儀，家長須於6月10日或11日的學校辦公時間內，到獲派學校先辦理註冊手續。（梁偉榮攝）

小一叩門｜叩門帶備文件

津貼小學議會主席張作芳今早在電台節目中亦表示，今年小一入學人數按年升1.5%，在以往100至200人爭一個學位的比例，現在可能已降到70至80人爭一個位，因此家長為子女選校時會比較進取。對於選擇叩門的家長，她建議，不宜為子女報太多學校叩門，數量控制在1至2間，「始終佢哋得5、6歲好細個」。

若擔心統一派位結果未合心意，家長可提前了解和做好「叩門」安排，不少官津小學的學校網站，已上載叩門申請日期、要求、申請手續和有關安排。雖然每間學校要求不一，大致需要準備以下文件：

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小一叩門｜Portfolio宜備有3大特點

個人履歷（Portfolio）準備內容 基本資料： 以列表方式交代學生基本資料，包括姓名、出生日期、就讀幼稚園、證件照片及父母姓名等。（備妥證件照、出生證明、成績單/畢業證書副本） 精準表達優點： 按時間及重要程度，以列表排列不多於10項獎狀及活動證明（按學校要求決定是否附上副本） 附件： 不多於10幅有特色課外活動照片與簡短說明（對應優點或精彩家庭生活）

小一叩門｜自薦信內容

除了Portfolio，家長叩門時，亦要為子女撰寫好跟學校理念有關的自薦信，不要過份「籠統」和「冗長」，盡量以一頁交代重點：

1. 清楚讚賞學校特色，深入瞭解目標學校的教學方針，有新近實例支撐；

2. 真實呈現孩子優勢，結合實例說明性格與能力，最好能結合獎項或活動證明；

3. 傳遞家庭教養價值，簡述家庭教育如何與校方理念契合；

4. 用詞有禮誠摯，並附上聯絡方式，展現積極態度。

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