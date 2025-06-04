逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順

【逆齡女神/夫妻之道】90年代紅極一時少男女神，近日被老公當眾數她穿搭風格似師奶，更語出驚人直指「婚前時尚百變，婚後睡衣七天不換」，形容她的造型宛如「日本拉麵師傅」，究竟昔日女神是否仍舊保持耀眼光彩？

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逆齡女神｜50歲3孩之母如少女

90年代TVB劇集《真情》中劉愷威女友「Joan」讓鄺文珣（May）成為不少少男心中的女神。2002年拍畢《洛神》後，她淡出幕前，2006年與製衣富商太子應德榮（Andrew，現改名應毅烽）結婚，育有16歲長子Cadence、14歲次子Casper和7歲幼女Chesney。近年，夫妻倆頻頻在小紅書以搞笑互動分享生活點滴，大晒婚姻中日常小趣事。

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逆齡女神｜老公讚婚前穿搭有個性

在最新一條小紅書影片中，應德榮回憶與鄺文珣相識時的印象：「我認識你的時候，好可愛的一個小女孩，穿衣服很懂得搭配，衣服又很特別，又有自己的風格，很百變。」他笑言，憑藉自己在製衣行業的背景，當時覺得「這個女孩子穿衣服有點東西」。鄺文珣聽後自信回應：「現在也穿得不錯啊！」應德榮卻說「未講重點」，相當搞笑。

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逆齡女神｜婚後幻想破滅？睡衣如制服

應德榮繼續爆料：「看著穿搭不錯，我們男人都喜歡看女孩子穿搭和身材，我就開始幻想，當然是結婚啦。」但他笑稱婚後現實大不同：「誰知道結婚之後，在家你就不會這樣，你那套睡衣，一個星期七天，像穿制服一樣沒變過，是個人看到都無聊得受不了。」鄺文珣一臉尷尬，反駁道：「怎麼會呢，但你還是那麼愛我。」應德榮幽默回應：「所以你知道為什麼會有情緒病！」

逆齡女神｜頭箍造型似日本拉麵師傅

鄺文珣試圖解釋：「我幫你慳錢而已。」應毅烽卻說：「太慳了吧！」她再問：「那我在家裡穿甚麼？穿比堅尼嗎？」應毅烽笑言穿搭是她的強項，但嫌棄她「天天都那麼清純，像牆壁天天都是同樣的顏色」，還說她戴頭箍模樣「很像日本拉麵師傅」，讓他覺得「好像去了日本」。鄺文珣則澄清：「我有換睡衣，只不過係同一個款唔同顏色，你唔覺之嘛！」

逆齡女神｜夫妻幽默互動笑料百出

鄺文珣最後搞笑總結：「不過都正實你係一個有深度嘅人，唔係睇外表。亦都證實我肯定有不可告人的吸引力同內在美。」這對夫妻檔，幽默互動既真實又好笑，應毅烽「直腸直肚」配上鄺文珣機智回應，不僅為粉絲帶來歡笑，還感受到他們之間滿滿愛和默契。

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