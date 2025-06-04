  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 8 小時前

最後更新： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

鄺文珣與老公不時於小紅書拍片分享生活點滴。

【逆齡女神/夫妻之道】90年代紅極一時少男女神，近日被老公當眾數她穿搭風格似師奶，更語出驚人直指「婚前時尚百變，婚後睡衣七天不換」，形容她的造型宛如「日本拉麵師傅」，究竟昔日女神是否仍舊保持耀眼光彩？

最新影片︰

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

逆齡女神｜50歲3孩之母如少女

90年代TVB劇集《真情》中劉愷威女友「Joan」讓鄺文珣（May）成為不少少男心中的女神。2002年拍畢《洛神》後，她淡出幕前，2006年與製衣富商太子應德榮（Andrew，現改名應毅烽）結婚，育有16歲長子Cadence、14歲次子Casper和7歲幼女Chesney。近年，夫妻倆頻頻在小紅書以搞笑互動分享生活點滴，大晒婚姻中日常小趣事。

點擊圖片放大
+17
+16
  •  

    • 逆齡女神｜老公讚婚前穿搭有個性

    在最新一條小紅書影片中，應德榮回憶與鄺文珣相識時的印象：「我認識你的時候，好可愛的一個小女孩，穿衣服很懂得搭配，衣服又很特別，又有自己的風格，很百變。」他笑言，憑藉自己在製衣行業的背景，當時覺得「這個女孩子穿衣服有點東西」。鄺文珣聽後自信回應：「現在也穿得不錯啊！」應德榮卻說「未講重點」，相當搞笑。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

    逆齡女神｜婚後幻想破滅？睡衣如制服

    應德榮繼續爆料：「看著穿搭不錯，我們男人都喜歡看女孩子穿搭和身材，我就開始幻想，當然是結婚啦。」但他笑稱婚後現實大不同：「誰知道結婚之後，在家你就不會這樣，你那套睡衣，一個星期七天，像穿制服一樣沒變過，是個人看到都無聊得受不了。」鄺文珣一臉尷尬，反駁道：「怎麼會呢，但你還是那麼愛我。」應德榮幽默回應：「所以你知道為什麼會有情緒病！」

    逆齡女神｜頭箍造型似日本拉麵師傅

    鄺文珣試圖解釋：「我幫你慳錢而已。」應毅烽卻說：「太慳了吧！」她再問：「那我在家裡穿甚麼？穿比堅尼嗎？」應毅烽笑言穿搭是她的強項，但嫌棄她「天天都那麼清純，像牆壁天天都是同樣的顏色」，還說她戴頭箍模樣「很像日本拉麵師傅」，讓他覺得「好像去了日本」。鄺文珣則澄清：「我有換睡衣，只不過係同一個款唔同顏色，你唔覺之嘛！」

    逆齡女神｜夫妻幽默互動笑料百出

    鄺文珣最後搞笑總結：「不過都正實你係一個有深度嘅人，唔係睇外表。亦都證實我肯定有不可告人的吸引力同內在美。」這對夫妻檔，幽默互動既真實又好笑，應毅烽「直腸直肚」配上鄺文珣機智回應，不僅為粉絲帶來歡笑，還感受到他們之間滿滿愛和默契。

    更多相關內容︰

    中年好聲音｜38歲周吉佩將推出自傳　回首家庭關係透露夫妻秘密

    夫妻之道｜玄彬自爆婚後為家庭改變把自己放在最後　用1招維繫甜蜜夫妻情

    夫妻關係｜滕麗名登台晒魔音獲封「女版陶大宇」　由渣男磁石變幸福闊太：是被寵壞的老婆

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

     

    相關文章

    夫妻相處︱與張晉現暗湧蔡少芬獨力湊3孩陷抑鬱：我哋唔係外人睇到咁好！
    19:37 2025/03/04
    夫妻相處︱與張晉現暗湧蔡少芬獨力湊3孩陷抑鬱：我哋唔係外人睇到咁好！
    夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
    21:15 2025/03/06
    夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
    港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕
    17:04 2025/03/10
    港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕
    夫妻關係｜生2胎後丈夫未能滿足每月一次性生活　港媽想離婚陷兩難：小朋友仲細
    18:30 2025/03/23
    夫妻關係｜生2胎後丈夫未能滿足每月一次性生活　港媽想離婚陷兩難：小朋友仲細
    恩愛夫妻｜郭可盈賀結婚21周年1細節證夫妻情深　收女兒祝福感窩心：愛妳千億個世紀
    14:38 2025/03/13
    恩愛夫妻｜郭可盈賀結婚21周年1細節證夫妻情深　收女兒祝福感窩心：愛妳千億個世紀
    家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長
    12:00 2025/03/16
    家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

    你可能感興趣

    夫妻相處︱與張晉現暗湧蔡少芬獨力湊3孩陷抑鬱：我哋唔係外人睇到咁好！
    19:37 2025/03/04
    夫妻相處︱與張晉現暗湧蔡少芬獨力湊3孩陷抑鬱：我哋唔係外人睇到咁好！
    夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
    21:15 2025/03/06
    夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
    港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕
    17:04 2025/03/10
    港日夫妻｜吳業坤日籍太太素顏拍片學廣東話　濱口愛子自爆初來港最驚街市這一幕
    鄺文珣 劉愷威 TVB 小紅書 結婚 情緒病 夫妻之道

    最高瀏覽

    逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
    逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
    徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
    徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
    移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
    移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
    港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
    港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
    腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症
    腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症