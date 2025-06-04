港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣

【馬賽 / 馬菀迎 /香港小姐】現年37歲的港姐馬賽（現名馬菀迎），在2019年與男友結婚，並在同年誕下女兒紀妍初（Camellia），一家三口在內地生活。

馬賽本來專心相夫教女，近年馬賽進駐社交平台與網民分享親子日常，大談養生及美容心得，在2021年馬賽自創養生品牌，不時直播帶貨。她現時雖然主力在內發展，但偶然會回香港，她在日前便以「失業女藝人」為自稱，拍片分享在香港擺檔賣貨的過程。

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從片中所見，已是一女之母的馬賽保養得仍然十分好，皮膚白皙、精神飽滿，她在早上5點半從深圳出發到香港。

而且她更要一個人推住200斤（約120KG）貨物，稱：「帶貨的最高境界是自己送貨、自己擺攤！」雖然「一腳踢」，過程甚狼狽，馬賽卻能樂觀地笑說：「在無常當中，你只要努力了，因上努力，果上隨緣。」

同時，耿賽還發文自勉，寫道：

曾是聚光燈下的女演員，郤因帶娃暫别熱愛的舞台，與影視圈漸行漸遠。但人生從不是單選題，我轉身創立了自己的養生品牌，從毫無經驗的創業小白，到今年創業第四年了！從全線上銷售到第一次硬着頭皮擺攤，過程滿是手忙脚亂、磕磕絆絆。準備安排不充分、話術不够流暢……可每一次出攤，都是我打怪升級的勳章！别害怕人生的『斷檔』與『重啟』，那些看似偏離軌道的日子，或許正藏着命運的驚喜彩蛋。就像我，在平凡中找到了新的熱愛與可能。生活不會永遠按劇本走，但只要保持向前的勇氣，每個普通的日子都能變成閃閃發光的成長現場。

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香港小姐︱陷桃色醜聞形象插水

馬賽能夠有人生感悟，因為她經歷過大起大跌。1987年於重慶出生的出生的她，在2006年來港讀香港浸會大學傳理學院的電影電視系，2008年參選港姐獲季軍及最上鏡小姐後入行並受TVB力捧，於2011年更勇奪飛躍進步女藝人獎。

可是在2013年，馬賽被爆出與內地製片人汪子琦同性戀情，更被指做小三，介入汪子琦與富豪Laura的7年情並致二人分手收場。隨後在2014年，馬賽與汪子琦外地同遊的照片不斷流出外，連穿著情趣內衣大跳艷舞挑逗影片也流出。

艷舞片流出後，馬賽在電視城舉行記者會，當時一臉淡妝的馬賽非常憔悴，回應傳媒時更三度爆喊，自言對不起父母，事發接自揭患上抑鬱，並需要服食精神科藥物治療。

自此醜聞後，馬賽形象跌落谷底並被TVB雪藏，繼而離巢轉戰內地發展，幸遇上真愛，在2019年與圈外男友結婚並誕下女兒Camellia。近年當KOL及創養生品牌直播帶貨，展開第二人生。

在2023年，馬賽曾接受傳媒訪問大方重提昔日的黑歷史，稱：「人性嘅嘢我學習咗好多，當見識到人性最壞嘅時候，就會更珍惜所有溫暖、友善嘢。」她憶述往事自覺處理未夠成熟，智慧不夠，不應該讓情緒掩蓋件事，但全因當時覺得十分委屈。

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香港小姐︱感恩當下人生

雖然被視為黑歷史，馬賽視作為人生一個經歷，令其成長，變得更有智慧，反而對TVB最為愧疚：「TVB係個好好嘅木人巷，嗰兩年令我好快咁成長，加上之後返咗內地發展，由低開始做學會好多，所以冇後悔做過嘅任何嘢，反而愧疚冇好好把握TVB栽培，但我相信自己能變成一位更好嘅藝人。」

她續說：「自港姐開始就好順利，出道僅3年就奪得『飛躍進步獎』，得到好多人愛錫及照顧。事件後令我可以反省自己，原來嗰段時間自己係有少少自大，明明係個唔識嘢嘅𡃁妹，反指人哋判斷係錯。」

馬賽又指那次打擊令其患上抑鬱症，完全睡不到，要吃西藥治療，之後便開始信佛及研究中醫「救自己」。

雖然情路曾崎嶇，到她遇上丈夫漸見曙光，再有小朋友後令人生出現大轉變：「老公都係做呢行，喺電視台做幕後，我哋有共同朋友，感恩係無綫成就呢段姻緣。」她當時自言與老公結婚並育有囡囡Camellia，自覺當下人生很幸福，每天也十分感恩。

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