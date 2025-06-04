最差公屋｜網民熱議全港最差公屋　呢個屋邨被批「差中之差」全因3大問題

【公屋/最差公屋/不方便公屋】不少港人對住公屋夢寐以求，但並不是所有公屋也受歡迎。近日有港人於在網上討論區發帖，指出最差的公屋一定非「荃灣石圍角邨」莫屬，此番言論引起網民極大反應，瘋狂留言舉例指出其他更差的公屋，更直指樓主身在福中不知福，「咁都唔方便你去買樓把啦！」

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最差公屋｜石圍角邨被評最差 網民反指多優勢

樓主在Facebook專頁「公屋討論區」發文指，「公屋最差屋邨一定石圍角」，而原因則是「唔方便」。帖文吸引超過200個留言討論，網民們一面倒反對樓主的觀點，「石圍角地點算唔錯啦，近大窩口地鐵站」、「由細住到大，石圍角不知幾方便」、「行都行到去地鐵站!」、「石圍角行落地鐵都係五分鐘，咁都唔方便你去買樓把啦」；有網民指出其優勢，「惠康百佳麥記茶記茶樓街市齊全，落荃灣站同大窩口站都算近，仲要係房署直管邨，鍾意鬧主任都鬧得入肉啲。」

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最差公屋｜網民列舉最差公屋

其他網民則紛紛列舉出最差公屋的例子，「未見識過紫禁之癲...秀茂坪，100米高海嘯都未必影響到...」、「新田圍邨喇」、「石圍角第二差，第一差安陰村」、「全港最差的公屋係寶田」、「彩輝邨，樓下得一間7仔，要行大鈄路落彩雲，雖有小巴，但長者日日搭小巴或行大鈄路上落都幾係野」、「是富蝶」、「錯，元朗朗善邨，出街一定要搭小巴出元朗。一間U購、一間銀龍。其他乜都無。趕時間的士都冇一架會入嚟。」、「澤安邨，朗善邨先係大佬。」

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最差公屋｜荃灣象山邨被批差中之差

而縱觀所有留言，頗多網民認為「象山邨」是最差公屋，原因不外乎人口老化、配套設施不足和交通不便。網民留言表示，「象山邨係一條老人村，得3棟樓，空置率都好高」，只有一間快餐店、老人院、兩間士多，「真係無街市、行動不便老人家根本落唔到荃灣買餸及日用品， 已係一個死城」、「石圍角都唔方便咁象山邨叫乜？」、「象山大鑊啲」、「象山退休勝地」、「石圍角行落荃灣站都係五分鐘，叫象山啲人點算，象山連醫生都退休埋，得返間百佳。」

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最差公屋｜網民指出最重要是調整心態

不過亦有網民提到，任何地點也有其利弊，最重要是住戶如何調整心態、知足常樂，「咪一樣咁多人住，返工返學環境每人需求唔同，幾十年前開發公屋大部分做開荒牛，最緊要慳錢，自己調整生活習慣」、「總之你認為那一條公屋邨最爛最唔方便都好，都係住到滿。」

同場加映：全港6區最靚公屋

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