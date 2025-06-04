放題優惠｜日式放題加$1多一位優惠　人均$170歎鮑魚/鵝肝/海膽赤蝦

【日式放題/餐飲優惠】金鐘及九龍灣都有分店的日式放題餐廳「四季‧悅」，推出加$1多一位快閃優惠，今日（4日）下午3時開搶！人均低至$170即可歎「無限時豐足鮑魚盛宴」，任食鮑魚、煎鵝肝、牛舌等美食，即睇優惠詳情！

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放題優惠｜加$1多一位 人均低至$170

日式放題餐廳「四季‧悅」推出「無限時豐足鮑魚盛宴」，供應多款以鮑魚入饌的美食，包括涼拌麻辣鮑魚、鮑魚蟹籽沙律、鮑魚天婦羅、磯燒鮑魚茶碗蒸。至於刺身及壽司選擇亦相當豐富，包括油甘魚、三文魚、吞拿魚、帆立貝、北寄貝等。另外還有超過30款料理任食，例如厚燒慢煮牛舌、煎鵝肝、象拔蚌、鵝肝芝士鰻魚卷等，炸物、天婦羅、燒物等應有盡有，喜歡食日式放題的朋友不要錯過！

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【KKday 快閃限量搶–加 HK$1 多一位】無限時豐足鮑魚盛宴

用餐時間：17:30 – 21:30

優惠價：$338+$1/2位，平均$169.5/位（原價$756/2 位）

預訂1位成人，加$1多1位小童/長者

小童3至11歲，長者60歲或以上需在餐廳現場出示「長者咭」或香港身份證明文件

（現場另收加一服務費）

按此購買

優惠詳情：

預訂期：2025年6月4日15:00至6月10日23:59

用餐日期：2025年6月6日至7月17日

用餐時間：17:30 - 21:30（星期一至日 ）； 11:30 - 16:00（星期六、日及公眾假期）

地址：

九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 1樓101-103號舖

金鐘夏慤道16號遠東金融中心UG樓A1號舖

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