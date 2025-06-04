糖尿病｜男子戒甜卻愛吃1款鹹零食致血糖失控　營養師：1包=15粒方糖

【糖尿病／牛肉乾／血糖／蜂蜜／零食】不一定吃甜食才會導致血糖飆升。台灣有營養師分享病例，指一名男子患糖尿病3年一直有乖乖戒甜控制血糖，但最近覆診發現血糖飆升。一問之下，男子真的有聽從醫囑戒甜食，但常吃一種鹹口零食釀禍。營養師指吃一包已經等同於一杯含糖手搖飲品。

糖尿病｜2大血糖陷阱

台灣營養師李婉萍在《健康零距離》節目中分享病例，她有一個追蹤3年的糖尿病病人，近期覆診時發現血糖異常升高，經詳細詢問飲食習慣後，發現男子愛吃「愛玉加蜂蜜」和「牛肉乾」這兩樣看似無害的食物惹禍。

1. 愛玉加蜂蜜

該名男子因為糖尿病已戒甜食3年，偶爾嘴饞想吃點甜時，會吃加入蜂蜜調味的愛玉，但不會加入蔗糖。李婉萍指出，蜂蜜雖屬天然糖分，但過量攝取同樣會造成血糖波動，提醒糖尿病患者應避免食用。

2. 鹹甜口感牛肉乾

雖然男子有偶爾吃蜂蜜，但並非血糖失控的主因。李婉萍進一步追問下，男子指自己近期愛吃一款鹹口味零食——牛肉乾。李婉萍解釋，市售牛肉乾為迎合大眾口味，會添加大量糖分製造鹹甜口感，而一包牛肉乾的含糖量可高達15顆方糖， 相當於一杯全糖手搖飲 。

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糖尿病｜血糖失控恐致視網膜病變

中醫師羅瑞陽補充說明，長期血糖控制不佳可能引發糖尿病視網膜病變，嚴重可致「眼中風」。由於高血糖會導致血液黏稠，影響眼部微血管循環，進而誘發新生血管。這些新生血管壁脆弱，容易滲漏導致黃斑部水腫，嚴重時甚至可能造成失明。

糖尿病｜嚴格控糖10大原則

現年75歲的日本京都高雄醫院理事長江部康二在52歲時確診患糖尿病，就算做運動減肥亦難以減走大肚腩。他最後靠穩定血糖10大原則，成功不吃藥控制血糖之餘，更意外地幫助他抗衰老：

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糖尿病｜5招快速降血糖

台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。胰島素抗性會增加患上糖尿病、心血管疾病、中風、高血脂、三高、高血壓、癌症、失智症風險。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善：

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糖尿病先兆｜糖尿病8大症狀

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