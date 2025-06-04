兒童健康｜子母牛奶推健康計劃 免費派7千份早餐參加跳繩比賽有機會贏取澳門酒店住宿

【子母牛奶/兒童健康/兒童營養/運動量/健康意識】最新調查顯示香港學童正面對營養失衡與運動量不足的雙重健康警號。子母牛奶聯同香港跳繩總會，即日起推出「飲得『營』、跳得『繩』」大型健康計劃，冀提升學童及家長的健康意識，將於7月舉辦跳繩比賽和健康工作坊。子母®️現正聯手聖安娜餅屋派發營養早餐，而參加「子母®️7日活力挑戰」，更有機會贏取澳門酒店住宿及水上樂園門票。

最新影片推介：

早餐營養失守 運動量不足釀成長隱憂

菲仕蘭（香港）委託香港浸會大學社會科學研究中心進行「香港世界牛奶日2024 早餐飲食習慣調查」，結果顯示67%受訪港人於早餐攝取之蛋白質或鈣質需求不達標 。而根據早前機構發表的《兒童快樂調查2023》，72.7%的6歲至17歲學童運動量未達世衞建議標準（應在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動），其中 61.8%更屬「不活躍」或「低度活躍」；更令人憂慮的是，38.5%學童坦言運動時間比疫情前減少，體能活動持續倒退，或對其骨骼發展、肌力建立及心理健康造成長遠影響。

註冊營養師詹兆洲表示：「牛奶中的鈣質與蛋白質，是支持骨骼健康成長和提升兒童學習效率及表現的關鍵營養素，在兒童黃金成長期尤為重要；若長期鈣質攝取不足，或會影響身高發育、骨質密度及整體免疫力。而長期蛋白質攝取不足，可能導致兒童學習效率及表現下降。適量運動則有助強化骨骼結構、提升心肺功能及專注力，對兒童的學習與成長發展相輔相成。」

有見及此，荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌子母®️聯乘中國香港跳繩總會，於6月1日「世界牛奶日」宣佈推出「飲得『營』、跳得『繩』」大型健康計劃，務求透過宣傳教育及各項活動，全面推動營養充足及適量運動的重要信息。

▲ 早餐加入子母牛奶，能補充早餐所需的蛋白質和鈣質，令學童整日活力充沛。

飲得「營」、跳得「繩」 達至全面體格提升

中國香港跳繩總會主席黃婷表示：「跳繩運動老少咸宜及不受時間或場地限制，同時有助促進骨骼與肌肉發展、提升心肺功能與身體協調力。這次很高興與子母®️合作，我們共同相信， 良好的生活習慣要從小建立，而跳繩運動與營養正是孩子健康成長不可或缺的兩大基石。」

營養師亦補充：「運動後30至60分鐘內補充牛奶，是肌肉修復與骨骼強化的黃金時機。跳繩等中高強度運動會造成肌肉輕微損傷，此時攝取結合了蛋白質、鈣質與水的牛奶，有助加快修復與促進骨質生成，是成長期兒童理想的天然補給。」

7月中辦香港跳繩邀請錦標賽+健康工作坊

中國香港跳繩總會將於2025年7月9日至13日舉辦「香港跳繩邀請錦標賽」，其中焦點活動「子母®️花式跳繩表演盃」7月10日登場，旨在推動社區運動參與。2025全港精英跳繩賽（11歲或以下男子組30秒單人繩速度跳比賽）冠軍馬諾同分享：「自從每天早餐喝牛奶後，不僅精神更集中，一年內還長高了13厘米！」

同期舉行兩場「子母®️跳躍健康工作坊」，由香港跳繩代表親自指導，設有基礎跳繩教學、親子互動遊戲等內容，讓家長與孩子在輕鬆氛圍中共同建立正面的運動與飲食習慣。

▲ 子母®️聯乘中國香港跳繩總會推出「飲得『營』、跳得『繩』」健康計劃 ， 雙管齊下提打造學童體格健康成長。

菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務總監雷志雄先生表示：「子母®️多年來秉承為香港人帶來健康的牛奶產品。以滋養本地學童健康生活為首要目標，我們希望能透過推廣和教育，讓家長和學童能夠明白營養早餐補給的重要性。」早餐加入子母牛奶，便能補充早餐所需的蛋白質和鈣質，令學童整日活力充沛。今年夥拍中國香港跳繩總會加入運動元素，希望學童在得到充足營養的同時，亦能透過適量的跳繩運動，每日持之以恆，全面提升健康。

免費派7000份早餐 提升全港市民意識

同時子母®️再度聯乘聖安娜餅屋於各區免費派發共7,000份子母®️營養早餐，以推廣健康飲食及營養教育。只要在指定時段到以下地點，Like子母®同聖安娜餅屋Facebook專頁，就可以免費獲得一盒子母®天然純牧®高鈣較低脂牛奶飲品，以及一份聖安娜減糖版日式蒸蛋糕！數量有限，派完即止。

子母® x 聖安娜餅屋活力早餐派送站

6月6日 8：30-10：30am 葵涌葵昌路56號

6月9日 7：30-9：30am 九龍塘根德道

6月13日 7：30-9：30am 旺角東站

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7日活力挑戰 贏澳門酒店住宿+水上樂園門票

另舉辦「子母®️7日活力挑戰」，以提升大眾對早餐的營養的關注。參加者有機會贏澳門5星級酒店住宿一晚連水上樂園門票（每份價值HK$7,800^；共2份）。即睇遊戲玩法：

1. 即日起至2025年6月26日於本活動帖文留言欄内以不多於50字（中文或英文均可；不包括標點符號）留言分享連續7日飲用子母®帶來的最大感受或/及改變；

2. 於同一留言内標記2位朋友的Facebook帳號；

3. 下載帖文内活動圖片，並按指示在圖片方格欄上填寫開始7日活力挑戰活動前後的感受或/及改變（例子：「挑戰前：容易感到疲勞」、「挑戰後：感到多了活力」）；

4. 將已填寫內容的圖片發佈或上傳限時動態到個人Facebook或Instagram帳號，並Hashtag#子母7日活力挑戰及#DutchLady7daysChallenge

5. 以Facebook私訊方式發送已完成步驟4的帖文或限時動態之截圖至「子母牛奶 Dutch Lady HK」Facebook專頁登記，並註明相關聲明

活動受條款及細則約束，詳情按此。

▲ 參加「子母®️7日活力挑戰」有機會贏澳門5星級酒店住宿一晚連水上樂園門票。

9月至12月展開校園營養推廣巡禮

新學年9月至12月亦將展開「子母®️校園營養推廣巡禮」，期間會走訪港九新界多間小學，預計將接觸超過3,000名本地學生，透過互動式「早餐營養學」講座、跳繩示範及跳繩健康大使選拔活動，進一步在校園推廣營養充足及適量運動的重要信息。

上述活動將持續至2025年底，更多活動詳情及報名資訊，可瀏覽子母®️官方網站或Facebook專頁子母®️牛奶 Dutch Lady HK。

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