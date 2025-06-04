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Olive Young 2025︱韓國Olive Young 減價必買　35款熱賣護膚品零食推介：Threads爆紅年糕洗面、低卡貝果脆餅

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

韓國Olive Young 減價必買　35款熱賣護膚品零食推介：Threads爆紅年糕洗面、低卡貝果脆餅

【olive young／減價促銷／面膜／保濕推介／必買清單】把握機會買買買！韓國Olive Young由5月31日至6月6日，進行夏季7折促銷，多款人氣美妝護膚品及健康食品限時激減。TOPick為大家精選35款熱賣商品，包括多款在社交平台Threads爆紅的護膚品、以及Olive Young官網銷售冠軍，供大家參考。

15款美妝護膚品推介

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1. Arencia 年糕洗面乳

近期在Threads、Instagram上爆紅的洗面膏，質地超軟糯似年糕，一共有6款，分別有不同功效。最熱賣的綠色款「綠意清新年糕洗面膏」適用於所有膚質，内含甜杏仁籽粉、法國頂級金縷梅、綠茶萃取和綠豆，帶有草本香氣；磨砂成分能幫助面部去除多餘油脂、清除T字位黑頭相當有效，可一星期用2至3次作深層清潔。網民評價洗完面部超級滑嫩！

2. Arencia 牛膝草精華

同樣是近期大熱的韓國人氣美白精華，以法國牛膝草、維他命A、C、E複合物、煙酰胺、維他命B2等成分，為肌膚帶來保濕、美白去斑、鎮靜3合1功效。網民評論用完皮膚明顯透亮！

3. Roundlab 防曬

Olive Young銷量第一名清爽防曬霜！蘊含麟蹄白樺樹汁，天然保濕因子有助補水保濕，減輕發炎；質地超水潤易推開，快速成膜輕薄貼服。且配方溫和，通過皮膚測試。

4. medicube PDRN Pink精華

Olive Young熱賣的medicube PDRN精華，主打2週美白淡斑、增加皮膚彈性。網民評論好用程度媲美其他名牌精華，用完皮膚明顯變得水潤有光澤，是會無限回購的產品！

5. Beauty of Joseon 防曬（清爽版）

含30%米籽水成分、維他命B5卓越保濕力與舒緩特性，能強化肌膚屏障。輕盈清爽質地適合混油肌、油性肌膚使用，上臉不泛白，吸收後讓膚質呈現柔潤透亮，絕對是夏日必備！

6. Beauty of Joseon 大米萃取清潔泥膜

在Instagram極具話題性的清潔面膜，結合米糠粉、蜂蜜與高嶺土，溫和去角質、淨化毛孔，深層保濕。使用後肌膚柔嫩透亮不緊繃，散發自然光澤感。

7. S. NATURE 保濕面霜

躋身Olive Young銷量TOP100榜單、韓國用家評分4.8/5分，由韓妹票選最愛補濕面霜TOP 10，含角鯊烷可增加皮膚緊緻度、平衡水油、減少泛紅乾敏；微分子150,000 PPM保濕成分、維生素B5、泛醇、透明質酸，增強真皮層營養，同時不含對羥基苯甲酸酯或合成香料色素。網民評價用完皮膚「勁滑勁穩定」，會無限回購！

8. Torriden 透明質酸面膜

Olive Young銷量第一片狀面膜，敷一塊等於用半枝精華！低分子透明質酸及5D複合透明質酸能深入皮膚底層，深層保濕鎖水，調節皮膚水油平衡；維他命B5鎮靜舒緩，用作急救受刺激皮膚超有效，乾燥敏感肌必備！

9. Torriden 維他命C精華

韓國熱門平價精華，是熬夜泛黃肌的提亮好物！維他命C美白均勻膚色、淡斑，經常熬夜、曬黑人士要試！

10. Skinfood 紅蘿蔔棉片

使用食物成份的棉片護膚品，以胡蘿蔔籽油中的豐富β-胡蘿蔔素作主要成份，潔面後將棉片敷在有需要的位置5至10分鐘後，再以棉片輕輕擦拭全臉，即可急救敏感泛紅皮膚，鎮定效果超好，同時提升面部補水保濕效果。

11. Labo-H 生髮精華

具益生菌強化頭皮屏障專利技術，能夠強化脆弱的頭皮屏障，使用後有效强健髮根、鎮定頭皮及保濕。用法只需扭開按摩棒尾端安全鎖，在髮縫輕輕按壓使用，或髮際線處來回滾動塗抹，再輕輕按摩頭皮幫助吸收。網民評論用後髮際線真的會生出頭髮！

12. UNOVE 護髮素

蘊含蛋白質，31種氨基酸配合5種植物源金油，為頭髮提供豐富的營養，帶來光澤。網民評論使用感有髮廊焗油效果！

13. THE TOOL LAB 海綿粉撲4件裝

質感軟綿Q彈，能輕鬆上妝打造光澤或柔霧妝感。網民評論用後有完美airbrush效果，點用都唔會有粉痕！

14. Holika Holika 眼影 #Two shot americano

大熱斷貨色號，獲選韓國化妝師年度愛用品！深暖棕色調方便實用，粉質細膩易暈染，更可以作為眼線色使用。

15. LINDSAY 軟膜

Threads爆紅軟膜，在家就能享受韓國美容院護膚效果。每款加入植粹保養素，自行加水DIY成軟膜敷面，多種功效獲韓國網民一致好評推薦。

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20款人氣零食推介

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1. Delight Project 貝果餅乾

Olive Young多年來的銷量冠軍零食，有多種口味包括最暢銷的大蒜蜂蜜牛油、粟米濃湯、朱古力肉桂等，小包裝熱量介於250kcal左右，非常適合作為下午茶口痕伴侶！

2. Delight Project 蛋白飲

完美融合多種天然食材，提供高蛋白質、膳食纖維和維生素群營養的奶昔飲品。有黑芝麻、粟米蛋糕、甜薯穀物、堅果朱古力等口味。

3. Delight Project 糯米魷魚絲

榮獲2024年度Olive Young食品類第一名的「糯米魷魚絲」，是由韓國第25代美食大師吳美淑所開發的傳統零食，有「原味」和「青陽辣椒沙律醬」兩種口味，比起一般的魷魚絲，外層裹上糯米外皮使口感更加酥脆、香濃，超級回味！

4. Delight Project 水果乾

有水蜜桃、番薯和芒果口味，其中番薯採用100%國產番薯製成。將原料切成一口大小的條狀/塊狀，口感煙韌方便進食，可作為代餐，愛吃水果的人必買！

5. Delight Project 蜂蜜藥果

藥果是韓國傳統食品，形狀為花朵造型，由蜂蜜、芝麻油和小麥粉製成。Delight Project 蜂蜜藥果帶有一股淡淡的蜜香，除了原味還有新口味「雪花」（椰子），香甜耐嚼。

6. Delight Project 高蛋白餅乾

2022年人氣王，有「朱古力布朗尼」和「長崎蜂蜜蛋糕」兩種口味，好味程度被網民形容是吃過一次就停不下來！可以增加攝取人體所需的蛋白質，也可作為甜份補充。

7. Delight Project 糯米海苔脆片

共有原味、大豆蛋黃醬及明太魚口味，其中最受歡迎的是大豆蛋黃醬味，酥脆的海苔脆片與甜甜的大豆蛋黃醬結合，成為2023年回購率最高的零食品項。

8. Delight Project 雪花椪糖

在《魷魚遊戲》中爆紅的韓國傳統零食「椪糖」，因使用木糖醇，人體吸收較少，可以不必太擔心糖分攝取超標。建議配搭紅茶或latte一起享用。

9. Nuldam 金磚蛋糕

厚度4cm，外皮酥脆，內餡加入香醇奶油口感綿密，共有無花果奶油芝士、朱古力片、黑朱古力、檸檬伯爵茶、鹹香草等口味。

10. Teazen 康普茶

主打「清淡、美味、健康」，0糖、15卡，富含12種乳酸菌，口味多達10種，是2024年度Olive Young Awards精選商品。

11. 정꼬꼬 炸雞皮餅乾

韓國第一款炸雞皮零食，使用超過78%雞皮原料，最推薦甜辣版。

12. vivliv 蛋白奶昔

獲得2022年度Olive Young Awards精選商品的代餐奶昔。

13. Taylor Deep Water

通便神器，在Threads被稱為「便便水」。

14. TEA;treat 西梅汁

榮獲2024 Olive Young Awards，通便效果快如閃電。

15. FULLight 水果醋

富含7500mg蘋果醋精華，糖分只有0.1克，可去除假性飢餓感。

16. TEA;treat 狐狸茶

無咖啡因茶包，由70%紅豆和30%熟南瓜組成，適合水腫人士。

17. BB LAB 有機檸檬汁

成分100%西班牙有機檸檬，不含糖分，隨時隨地可以補充維生素。

18. Gluet 蘋果醋

有機農蘋果發酵而成，獨立條狀包裝隨時隨地方便飲用。

19. Delispoon 低卡麥片

一包就等於雞胸肉70克、水煮蛋3粒，甜度適中有飽足感。

20. Yeloyolo 椰子朱古力片

無任何化學添加，含35%可可粉、30%椰子花原液、35%椰子果肉。口味不甜、帶點微苦，老少咸宜。

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