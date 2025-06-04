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浮潛失蹤｜23歲城大交流生赴台灣綠島浮潛失蹤　親友重酬5萬美金尋人

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一名23歲墨西哥籍城大交流生在台灣綠島浮潛時失蹤。

【台灣／綠島／浮潛／城市大學】一名來自墨西哥的23歲香港城市大學交流生Diego Dorantes Sanchez，上周五（5月30日）與朋友到台灣綠島浮潛時失蹤，其親友正在社交平台上懸賞5萬美金（約39萬港元）尋人。

根據FacebookInstagramThreads等社交平台上的尋人啟事資料，Diego身高為1.72米，棕色皮膚，深棕色眼睛，留有一頭黑色捲短髮，左手腕上有傷疤，背部則有仙人掌紋身；他失蹤時身穿泳褲，可能佩戴銀色金屬Casio手錶。

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綜合台媒報道，當地海巡署東部分署第十巡防區指揮部於事發當日下午1時48分接獲通報，有匈牙利籍女性、印度籍男性及墨西哥籍男性在綠島大白沙海域近岸潛水，上岸後發現墨西哥籍的Diego Dorantes Sanchez不見蹤影，疑似遭海流帶離岸際，於是通報第十五海巡隊綠島分隊及綠島安檢所人員，前往現場實施救援。

翌日，當局在失蹤地點設立臨時指揮站，攜帶浮水拋繩袋、魚雷浮標等專業救援裝備，針對重點區域加強搜索，當地漁船、水上摩托車也配合在周邊海域進行地毯式搜救，並在周一（2日）動員量能計巡邏車1輛、巡防艇1艇及搜索人員13名，與民間友好漁船計5船，持續於現場展開搜索。同時，中華民國海上救生協會台東分會、台東縣警察局綠島分駐所及台東縣消防局台東大隊綠島消防分隊共同投入救援，但至今尚未傳出好消息。

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Diego的親友在社交平台上指出，推算他目前疑漂流至日本沖繩縣的八重山群島，尤其是與那國島及石垣島，促請台灣當局與日本相關部門聯繫，因相關請求需由台灣一方提出，家人正待日本當局回覆。

城大回覆查詢時表示，得悉事故後，已第一時間通知其家屬、該交換生所屬的大學和駐當地領事館，提供一切切實可行的援助。城大指會繼續與其親友及家屬保持密切聯繫，跟進事件。

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