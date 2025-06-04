醫療事故｜27歲女三亞旅遊被蛇咬送院　1離奇原因被當感冒醫4小時後慘死

【三亞／毒蛇／海南島／醫療事故】誇張事故！一名27歲女子於周日（1日）與男友由新加坡飛往三亞旅遊，在酒店附近綠化帶遭不明毒蛇咬傷腳趾，送院後醫院未有重視，只當感冒醫治，結果延誤治療長達4小時，最終搶救無效死亡。家屬悲痛還原事發經過，力數3大醫院罪狀令他們痛失家人。

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綜合內媒及《澎湃新聞》報道，死者李麗（化名）男友憶述事發經過，指周日（1日）他與女友李麗由新加坡飛往三亞旅遊期間，當晚在酒店附近散步時，被花壇竄出的東西咬傷，由於當時天色已暗，位置燈光較暗，未能即時發現被甚麼咬到，但懷疑是遭蛇咬。

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當時男友將李麗揹到酒店救助無果，立即回房試圖擠出毒血及清洗傷口，之後立即下樓乘坐出租出到當地醫院。他憶述指，當李麗出現噁心、嘔吐反應，傷口有些腫大，期間更多次停車路邊嘔吐，最終花了50分鐘才到醫院。

親屬憶述事發經過，揭送院1離奇原因當感冒醫（點擊圖片閱讀詳情）：

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醫療事故｜家屬力數醫院3大離譜做法

李麗家屬日前接受媒體訪問，並於社交平台公開事件，嘆指李麗日家中獨女，於新加坡任職幼師，正準備報考研究所，父母亦已50多歲了，平日與家中眾多親友關系極好，亦經常回家照看老人，怒斥醫院做錯3點極離譜，令她錯過了最佳的搶救時間，讓一家人痛失親人、要承受無法承受的痛苦：「兩間醫院的不作為、草菅人命！讓我的姐姐在花一樣的年紀時永遠告別了這個美好的世界。」

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同場加映｜毒蛇咬傷5大急救法

如不幸被蛇咬傷，急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問時表示，傷者首先應立即遠離毒蛇。千萬不要跑、吸煙及飲酒，此等危險動作都會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐下休息，並且報警求助。

鍾醫生又建議，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬後的反應都不一。因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，這是十分危險的事情。如現場有清水，可用清水沖洗傷口，然後再立刻到醫院求助。

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同場加映｜本港8種原生陸棲毒蛇可咬噬致命

據漁護署官網指出，蛇類除非受驚擾或保衛領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警救助，並由救護員送院治理。

本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命：

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資料來源：澎湃新聞、抖音@XX.

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