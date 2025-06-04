榮譽博士︱許冠文獲頒榮譽博士憶當年無錢交大學學費　高興孫仔女見證人生最燦爛時刻

【許冠文/榮譽博士/恒生大學】82歲的「一代笑匠」許冠文，日前在香港恒生大學「第五屆榮譽博士學位頒授典禮」上獲頒授榮譽社會科學博士，以表揚他在演藝界的卓越成就，太太和兒子及孫仔孫女都有到場見證這個重要時刻，許冠文透露孫仔孫女下年入讀大學，並勉勵他們：「遲早佢哋都可以攞到博士。」

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榮譽博士許冠文︱高興孫仔孫女見證燦爛時刻

許冠文在家人見證下獲頒授榮譽博士，但向來低調的兒子就婉拒傳媒拍照。許冠文在電影《破．地獄》中的角色花名叫「Hello文」，在頒獎典禮現場莫家豪教授宣讀致辭時提及「Hello文」，即引來全場歡呼聲，連許冠文也表示近來很多人叫他做Hello文。

他又表示非常高興孫仔、孫女能到場：「可以帶埋孫仔孫女嚟見證呢個時刻，最難得係佢哋出年就讀大學，順便參觀呢間大學。而我都有同佢哋講遲早佢哋都可以攞到博士。」再追到孫仔孫女對電影可有興趣？他笑言沒有，但認為人生就像三文魚，最終都會做自己的事。

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榮譽博士許冠文︱當年讀大學無錢交學費

繼而憶述自己入行原因，原來是因為當年讀大學無錢交學費，他才會加入TVB工作，接觸後發現電影、電視也能影響世界，若然生命可再重來一次，他一定會修讀電影、副修社會學，又認為近年電影《破．地獄》、《九龍城寨之圍城》，有很多新演員及導演都是正統畢業，所以想法會更深入，亦覺得香港電影有希望。

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榮譽博士許冠文︱鼓勵現今香港電影從業員

講到人生最燦爛是哪一個時刻？他坦言：「依家囉！因為依家睇通咗一啲嘢，一生都追求人生意義，但究竟人生意義係乜呢？最終都要面對死亡。所以覺得《破．地獄》兩位編劇好厲害，答咗我問題，人生意義唔重要，最重要欣賞沿途風景同珍惜身邊陪伴嘅人，但加埋唔夠10個、8個，如果遠大啲，連敵人都欣賞埋，難得一齊就原諒佢。呢個係我拍《破．地獄》嘅收穫，如果我做編劇同導演都會跟呢個方向走。」

許冠文最後鼓勵現今香港電影從業員：「雖然好多戲院關咗門，張枱靚無用嘅，都要啲嘢好食，票房先會好！但要諗點樣煮，依家一定要諗啲新嘢，未見過、未睇過、未聽見過嘅，同埋要夠膽、要博！」

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