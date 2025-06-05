芒種節氣2025｜芒種6大禁忌做1事恐破財　3類人沖煞避去呢個地方

【二十四節氣/廿四節氣/24節氣/芒種2025/芒種禁忌/6月5日/生肖沖煞/健康運/財運】6月5日就是芒種節氣，芒種的到來也代表進入夏天，星座及塔羅牌專家小孟老師指，當日有6大禁忌要注意，又提醒3類人要小心沖煞影響身體！

芒種2025｜芒種由來

芒種是廿四節氣之一，由於這時的稻子已經結實成「種」，而稻穀上也長出了細細的「芒」，因此被稱作「芒種」。今年芒種是在6月5日，這一天太陽到達黃經75度，是農作物種植時間的分界點，象徵著最後的播種時刻。濕熱之氣到處彌漫，濕性重濁，易傷腎氣、困腸胃，使人感到食慾不振，精神困倦。這段時間天氣燥熱易怒，小孟老師建議多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁能退火。

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芒種2025｜芒種6大禁忌

小孟老師提醒芒種有6大禁忌，點擊大圖睇詳情：

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1. 不宜喝太冰

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

2. 不宜吃芒果

芒果容易引起濕疹，過度食用會讓身體痕癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友盡量避免不宜食用過量。

3. 不宜洗冷水澡

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4. 不宜剪髮

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。

5. 不要浪費米糧

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

6. 4類人沖煞

芒種當日會與生肖屬馬和屬牛相沖，及雙魚座與摩羯座，這4類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

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