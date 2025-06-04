親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車 可享專屬通道＋獲贈紀念門票
撰文： 王明芳
發布時間： 18 分鐘前
最後更新： 17 分鐘前
【親子好去處/暑假好去處】召喚所有昂坪360及香港迪士尼樂園粉絲！一場充滿奇妙魔法的盛夏派對即將開始！今個夏日，11架昂坪360水晶纜車將奇妙變身成香港迪士尼20周年主題纜車，設計構思來自香港迪士尼20周年全新及有史以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」。每架纜車分別以米奇與好友、Duffy與好友及其他迪士尼朋友為主題，讓昂坪360的賓客體驗一場與別不同的空中巡遊。
最新影片推介︰
香港迪士尼20周年主題纜車｜賓客便可享專屬通道
凡購買限定香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，賓客便可享專屬通道，優先乘搭香港迪士尼20周年主題纜車。此外，亦可獲贈香港迪士尼樂園20周年纜車紀念門票乙張。套票即日起開售，數量有限，立即留意訂購詳情！
香港迪士尼20周年主題纜車｜訂購詳情
預售期：即日起至8月31日
使用期：2025年6月21日至8月31日
|成人
|小童
|長者
|香港居民
|$350
|$215
|$235
|非香港居民
|$365
|$220
|-
請按此購票。
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