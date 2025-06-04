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親子好去處｜昂坪360 x 香港迪士尼20周年主題纜車　可享專屬通道＋獲贈紀念門票

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 中一入學 DSE2025 混血肥仔 關稅戰 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

凡購買限定香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，亦可獲贈香港迪士尼樂園20周年纜車紀念門票乙張。（取圖自昂坪360）

【親子好去處/暑假好去處】召喚所有昂坪360及香港迪士尼樂園粉絲！一場充滿奇妙魔法的盛夏派對即將開始！今個夏日，11架昂坪360水晶纜車將奇妙變身成香港迪士尼20周年主題纜車，設計構思來自香港迪士尼20周年全新及有史以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」。每架纜車分別以米奇與好友、Duffy與好友及其他迪士尼朋友為主題，讓昂坪360的賓客體驗一場與別不同的空中巡遊。

最新影片推介︰

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尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

香港迪士尼20周年主題纜車｜賓客便可享專屬通道

凡購買限定香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，賓客便可享專屬通道，優先乘搭香港迪士尼20周年主題纜車。此外，亦可獲贈香港迪士尼樂園20周年纜車紀念門票乙張。套票即日起開售，數量有限，立即留意訂購詳情！

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+2

香港迪士尼20周年主題纜車｜訂購詳情

預售期：即日起至8月31日

使用期：2025年6月21日至8月31日

 成人小童長者
香港居民$350$215$235
非香港居民$365$220    -

按此購票。

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