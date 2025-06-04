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死而復生丨88歲老婦被判身亡　棺材內突睜眼「死而復生」殯葬員工受驚：她在呼吸

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【捷克／死而復生／復活】死而復生是奇蹟還是人為失誤？捷克近日發生一宗離奇復活事件，一名88歲的老婦於家中被丈夫發現無反應後，於是通知救援人員到場。老婦未幾便被官方宣判死亡，但當殯儀館人員上門「收屍」並放進棺木之時，老婦人卻突然睜開眼睛，而且恢復呼吸。她隨後被送到醫院，而且目前情況穩定。

根據《每日郵報》報道，該名88歲的老婦與丈夫居於捷克的皮爾森省（Pilsen），她的丈夫某天早上發現妻子並沒有如常醒來，於是便向急救單位求助。救護人員抵達現場後，經檢查認為老婦已無呼吸脈搏，驗屍官亦很快宣告其死亡，她的遺體於是便由殯儀業者接手處理後續事宜。

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不過，令人震驚的是，當殯儀人員到場，將遺體入殮放進棺材後，人員卻發現老婦眼睛突然睜開，而且有呼吸。大受驚嚇的他們於是立即將她送往醫院，經治療後，老婦人目前情況穩定。

事件曝光後，當地警方也介入調查，質疑是否有人失職，未依既有程序便擅自確認生死。涉事的驗屍官所屬機構隨後亦出面致歉，並承諾將為此負責。急救中心發言人則表示，接線員接獲報案時，根據通報情況並依照相關指引將案件轉交驗屍官處理。而當殯儀人員發現異常後，急救中心也立刻再度派遣醫療團隊到場搶救，確保患者生命跡象並送醫觀察。警方則表示目前事件仍在調查中。

死亡｜臨終７大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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同場加映：從面相推測死期遠近

山東青島一名殯葬師曾在小紅書分享，人臨終前，從面相可以看出端倪，讓親人可以為逝者及時準備身後事：

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