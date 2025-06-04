慢性發炎｜慢性發炎是百病之源！ 6大不良習慣恐加劇炎症　營養師推薦5類抗發炎食物

【慢性發炎／癌症／防癌／抗炎食物／炎症】從身體變化就能察覺健康徵兆，如果經常感到疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、情緒低落等情況，可能是慢性發炎，身體發出求救訊號。台灣營養師高敏敏表示，6大不良習慣恐加劇慢性發炎，並推薦5類抗發炎食物。

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營養師高敏敏在其Facebook專頁發文，指出疲勞、過敏、感冒、身體莫名痠痛、情緒低落等情況都屬於慢性發炎，這些身體免疫機制原本要對抗外來物質，卻開始攻擊正常細胞，長期下來身心俱疲，引發各種不舒服。

慢性發炎｜慢性發炎引發8大類疾病

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高敏敏列出8大類疾病，都是因慢性發炎所引起。

各類癌症： 發生、惡化、轉移

發生、惡化、轉移 腦神經疾病： 阿茲海默症、柏金遜症、失智症、多發性硬化

阿茲海默症、柏金遜症、失智症、多發性硬化 心血管疾病： 中風、心臟衰竭、動脈硬化、心肌疾病

中風、心臟衰竭、動脈硬化、心肌疾病 精神疾病： 抑鬱症、躁鬱症、精神分裂症

抑鬱症、躁鬱症、精神分裂症 骨頭、肌肉疾病： 骨關節炎、圖潔性關節炎、骨質疏鬆症、肌肉萎縮症

骨關節炎、圖潔性關節炎、骨質疏鬆症、肌肉萎縮症 代謝疾病： 脂肪肝、心臟病、糖尿病、腎衰竭、代謝症侯群、慢性疲勞症候群

脂肪肝、心臟病、糖尿病、腎衰竭、代謝症侯群、慢性疲勞症候群 慢性發炎疾病： 氣喘、狼瘡、腸躁症、胰臟炎、牛皮癬、結腸炎、慢性阻塞性肺病、風濕性開節炎

氣喘、狼瘡、腸躁症、胰臟炎、牛皮癬、結腸炎、慢性阻塞性肺病、風濕性開節炎 糖尿病併發症：高血壓、敗血症、腎臟病、動脈硬化、神經病變、心血管疾病、視網膜病變

慢性發炎｜6大不良習慣恐加劇慢性發炎

高敏敏強調，慢性發炎是百病之源，並列出6種常見的不良生活習慣，這些習慣都會讓身體處於慢性發炎的狀況：

經常吃加工食品： 高油脂、高糖分和人工添加劑會干擾身體的正常代謝、增加體內的氧化壓力；而反式脂肪酸會刺激炎症反應，影響免疫系統。

高油脂、高糖分和人工添加劑會干擾身體的正常代謝、增加體內的氧化壓力；而反式脂肪酸會刺激炎症反應，影響免疫系統。 空氣污染： 使免疫力下降、導致身體處於發炎狀態。對肺部和呼吸系統也是一大傷害。

使免疫力下降、導致身體處於發炎狀態。對肺部和呼吸系統也是一大傷害。 壓力過大： 長期壓力會刺激腎上腺素和皮質醇的分泌，引起免疫系統的改變，進而引發慢性發炎；而長期壓力大也會破壞腸道屏障功能，增加發炎機率。

長期壓力會刺激腎上腺素和皮質醇的分泌，引起免疫系統的改變，進而引發慢性發炎；而長期壓力大也會破壞腸道屏障功能，增加發炎機率。 睡眠不足： 影響免疫系統的正常運作，發炎反應無法適當調節；增加體內的壓力激素，進一步加重發炎反應，還會產生自由基、增加氧化壓力。

影響免疫系統的正常運作，發炎反應無法適當調節；增加體內的壓力激素，進一步加重發炎反應，還會產生自由基、增加氧化壓力。 飲食不均衡： 缺乏人體所需的營養素，會減弱身體的抗發炎能力，增加慢性發炎的風險，也容易受到自由基的攻擊，增加發炎機率。

缺乏人體所需的營養素，會減弱身體的抗發炎能力，增加慢性發炎的風險，也容易受到自由基的攻擊，增加發炎機率。 經常吸煙喝酒：損害呼吸道與肝臟等，促使發炎反應。

慢性發炎｜5類抗發炎食物

高敏敏建議，飲食應以天然原型食物為主，保持均衡飲食，可以多攝取5類抗發炎食物。

魚類： 富含Omega-3脂肪酸，可選擇鮭魚、鯖魚、沙丁魚。

富含Omega-3脂肪酸，可選擇鮭魚、鯖魚、沙丁魚。 深色蔬菜： 提供充足維他命與植化素，多種抗氧化物質幫助抗發炎。推薦西蘭花、菠菜、蘆筍、芥蘭

提供充足維他命與植化素，多種抗氧化物質幫助抗發炎。推薦西蘭花、菠菜、蘆筍、芥蘭 類黃酮和多酚類： 提升身體免疫力，如蘋果、柑橘類、番茄、綠茶。

提升身體免疫力，如蘋果、柑橘類、番茄、綠茶。 堅果類： 從中攝取Omega-3脂肪酸及抗氧化物質，有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。可選擇南瓜子、堅果、核桃、亞麻籽。

從中攝取Omega-3脂肪酸及抗氧化物質，有助於降低體內的慢性發炎，讓免疫細胞不會過勞、失衡。可選擇南瓜子、堅果、核桃、亞麻籽。 辛香料：如辣椒素、大蒜素，建議多食用薑黃素。推薦辣椒、大蒜、薑、蔥。

同場加映｜身體發炎8大症狀

台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁長撰文，慢性發炎並非單一器官的問題，而是全身性的影響。他形容，這種「看不見的發炎」不像感冒或受傷那樣明顯，常被誤以為只是「身體比較敏感」，但長期忽視可能引發嚴重健康危機。張家銘列出8大症狀，提醒若出現這些狀況，可能代表身體正處於慢性發炎狀態。

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同場加映｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。常見有5種引起發炎的食物：

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資料來源：營養師高敏敏

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