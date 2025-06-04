  • 25°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛妻號丨徐錦江愛妻殷祝平進駐網紅界　結婚逾30年財產歸妻名下：厚愛無需多言

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

63歲的徐錦江的太太殷祝平似想進軍KOL界！

【徐錦江／愛妻號】現年63歲的徐錦江，活躍於90年代的電影圈，曾拍攝不少三級片的徐錦江早年開始專心搞藝術，他跟太太殷祝平（螞蟻）以及兒子於內地居住，早前殷祝平進駐老公的抖音帳戶，似乎想藉老公之名氣轉型做網紅。

最新影片：

童學園
尖子透視︱11歲單車小將患免疫系統失調　用3年戰勝病魔重返賽場立志為港增光

蓄短髮、以「小噴泉」髮型示人的殷祝平，被指樣貌跟前亞姐利智相似，殷祝平於短片中開心透露：「我是徐錦江太太，菲戈的媽咪，也就是你們的螞蟻姐，未來我會在這裡，跟大家一同分享我們一家三口的小確幸和生活的點點滴滴，希望大家關注我。」至於徐錦江亦配合太太，留言呼籲大眾關注「螞蟻姐」的抖音帳號。

而殷祝平日前於個人帳戶上載一段Volg，片中她跟兒子齊齊學整陶瓷，而徐錦江也有出鏡，殷祝平笑稱：「徐大俠在旁指導！」，最後聲稱整陶瓷令她平靜，繼而減輕失眠情況。

點擊圖片放大
+7
+6

徐錦江愛妻丨對太太一見鍾情

1994年於雲南拍戲時，徐錦江首度邂逅殷祝平，更對女方一見鍾情。當年任軍人的殷祝平被安排到拍攝現場維持秩序，某天邊喝咖啡休息時，徐錦江突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了」，原來他被樣子甜美的殷祝平所吸引，更上前跟女方求婚：「我是演員徐錦江，明天要離開這裏了，我喜歡你，我們結婚吧！」，惟遭殷祝平拒絕。

其後二人於北京重遇，徐錦江靠誠意打動女方家長，當日徐錦江首次見家長望獲未來外父對二人感情的首肯，竟然帶同他主演的三級電影《玉蒲團》來播放。二人於1992年宣布結婚，婚後育有一子徐菲。

徐錦江跟太太殷祝平（暱稱螞蟻）。（取自微博）

徐錦江愛妻丨發哥傳授婚姻之道

當年徐錦江跟周潤發合作電影《賭神2》，他遂向發哥請教婚姻之道，有感自己不時出埠拍戲，希望好好維繫夫妻感情。

發哥當時對徐錦江說：「好簡單，你出埠開工，把結婚照常戴在身邊，就好像太太在自己旁邊，便可以警惕自己。」自此她把太太照片放身邊，某次於北京拍攝《刀劍笑》，被製片李愛林其房間擺放一張如皮篋般大的結婚相。

當時他解釋：「為警惕自己，要把相放在房正中間，行到哪裡老婆都望著我，就不會行差踏錯！」

點擊圖片放大
+11
+10

徐錦江愛妻丨「一次又一次地愛上你」

三年前，徐錦江與太太迎來結婚三十周年，他在微博分享合照並深情發文：「深情不及久伴，厚愛無需多言，三十年快樂。」徐錦江也曾分享夫妻相處之道，他說：「婚姻的幸福，就是一次又一次地愛上同一個人。」

此外，他更將財政大權交由太太掌管，財產亦歸妻子名下。多年來，徐錦江在內地發展藝術創作，並以太太的暱稱命名開設「螞蟻咖啡」店，展現出其「愛妻號」本色，並非單純說說而已。

相關報導：

【星二代】徐錦江23歲兒子靚仔樣曝光　身高1.9米繼承爸爸衣缽做演員

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻
18:12 2024/11/13
恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻
夫妻關係｜哈佛長達80年追蹤研究　與伴侶親密關係最高分平均年薪也最高
21:02 2025/01/03
夫妻關係｜哈佛長達80年追蹤研究　與伴侶親密關係最高分平均年薪也最高
恩愛夫妻｜李琳琳自認「不合格太太」對丈夫歉疚　姜大衛冧爆跟妻約定：下世都要一齊
19:44 2025/02/10
恩愛夫妻｜李琳琳自認「不合格太太」對丈夫歉疚　姜大衛冧爆跟妻約定：下世都要一齊
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
21:15 2025/03/06
夫妻關係｜梁小冰跟陳嘉輝慶祝結婚25周年　靠1招走出婚變危機：幸福是跟你一起變老
夫妻關係｜滕麗名登台晒魔音獲封「女版陶大宇」　由渣男磁石變幸福闊太：是被寵壞的老婆
14:00 2025/03/23
夫妻關係｜滕麗名登台晒魔音獲封「女版陶大宇」　由渣男磁石變幸福闊太：是被寵壞的老婆

你可能感興趣

恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻
18:12 2024/11/13
恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻
夫妻關係｜哈佛長達80年追蹤研究　與伴侶親密關係最高分平均年薪也最高
21:02 2025/01/03
夫妻關係｜哈佛長達80年追蹤研究　與伴侶親密關係最高分平均年薪也最高
恩愛夫妻｜李琳琳自認「不合格太太」對丈夫歉疚　姜大衛冧爆跟妻約定：下世都要一齊
19:44 2025/02/10
恩愛夫妻｜李琳琳自認「不合格太太」對丈夫歉疚　姜大衛冧爆跟妻約定：下世都要一齊
家庭關係 夫妻之道 徐錦江 演員 抖音 網紅

最高瀏覽

逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
逆齡女神︱50歲《真情》女神變師奶　睡衣7天不換富商老公嫌棄︰悶到頂唔順
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
徐子珊近況︱45歲徐子珊神隱6年成「失蹤人口」　「不死子珊」現身法國近況曝光
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
移民熱話｜為子女移民英國港媽呻後悔　因1個問題想回流：好掛住香港嘅所有
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
港姐馬賽︱37歲馬賽獨力推200斤貨擺檔　自嘲「失業女演員」：要保持向前的勇氣
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症
腸胃炎︱本港首現C型輪狀病毒！瑪嘉烈腫瘤科醫生染病離世　袁國勇籲小心1類藥：可致嚴重併發症