愛妻號丨徐錦江愛妻殷祝平進駐網紅界　結婚逾30年財產歸妻名下：厚愛無需多言

【徐錦江／愛妻號】現年63歲的徐錦江，活躍於90年代的電影圈，曾拍攝不少三級片的徐錦江早年開始專心搞藝術，他跟太太殷祝平（螞蟻）以及兒子於內地居住，早前殷祝平進駐老公的抖音帳戶，似乎想藉老公之名氣轉型做網紅。

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蓄短髮、以「小噴泉」髮型示人的殷祝平，被指樣貌跟前亞姐利智相似，殷祝平於短片中開心透露：「我是徐錦江太太，菲戈的媽咪，也就是你們的螞蟻姐，未來我會在這裡，跟大家一同分享我們一家三口的小確幸和生活的點點滴滴，希望大家關注我。」至於徐錦江亦配合太太，留言呼籲大眾關注「螞蟻姐」的抖音帳號。

而殷祝平日前於個人帳戶上載一段Volg，片中她跟兒子齊齊學整陶瓷，而徐錦江也有出鏡，殷祝平笑稱：「徐大俠在旁指導！」，最後聲稱整陶瓷令她平靜，繼而減輕失眠情況。

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徐錦江愛妻丨對太太一見鍾情

1994年於雲南拍戲時，徐錦江首度邂逅殷祝平，更對女方一見鍾情。當年任軍人的殷祝平被安排到拍攝現場維持秩序，某天邊喝咖啡休息時，徐錦江突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了」，原來他被樣子甜美的殷祝平所吸引，更上前跟女方求婚：「我是演員徐錦江，明天要離開這裏了，我喜歡你，我們結婚吧！」，惟遭殷祝平拒絕。

其後二人於北京重遇，徐錦江靠誠意打動女方家長，當日徐錦江首次見家長望獲未來外父對二人感情的首肯，竟然帶同他主演的三級電影《玉蒲團》來播放。二人於1992年宣布結婚，婚後育有一子徐菲。

▲ 徐錦江跟太太殷祝平（暱稱螞蟻）。（取自微博）

徐錦江愛妻丨發哥傳授婚姻之道

當年徐錦江跟周潤發合作電影《賭神2》，他遂向發哥請教婚姻之道，有感自己不時出埠拍戲，希望好好維繫夫妻感情。

發哥當時對徐錦江說：「好簡單，你出埠開工，把結婚照常戴在身邊，就好像太太在自己旁邊，便可以警惕自己。」自此她把太太照片放身邊，某次於北京拍攝《刀劍笑》，被製片李愛林其房間擺放一張如皮篋般大的結婚相。

當時他解釋：「為警惕自己，要把相放在房正中間，行到哪裡老婆都望著我，就不會行差踏錯！」

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徐錦江愛妻丨「一次又一次地愛上你」

三年前，徐錦江與太太迎來結婚三十周年，他在微博分享合照並深情發文：「深情不及久伴，厚愛無需多言，三十年快樂。」徐錦江也曾分享夫妻相處之道，他說：「婚姻的幸福，就是一次又一次地愛上同一個人。」

此外，他更將財政大權交由太太掌管，財產亦歸妻子名下。多年來，徐錦江在內地發展藝術創作，並以太太的暱稱命名開設「螞蟻咖啡」店，展現出其「愛妻號」本色，並非單純說說而已。

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