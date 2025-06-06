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英年早逝｜48歲網紅歌手突發腦出血　昏迷1個月不幸離世：病發當日仍在直播

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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48歲網紅歌手突發腦出血，昏迷1個月不幸離世。

【腦出血／網紅／歌手／昏迷】英年早逝！內地知名歌手網紅「段煜」，上月突發腦出血陷昏迷，搶救一個月後不幸離世，年僅48歲，遺下3名子女及1名孫女。據悉，段煜平日直播頻繁，事發當日仍在直播，惟事發突然，腦出血後一直昏迷，未有一句話都沒有留下來。

終合內媒及《九派新聞》報道，段煜原名段雪霞，於抖音平台約有9萬多名粉絲，平日主要發布唱歌影片，幾乎每日開播，有時上午、下午均在直播，由今年1月1日至5月8日期間共累積超過270場直播。

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Sick問識答｜攝取味精恐誘濕疹發作？　專科醫生拆解4大成因+紓緩方法

事發於5月8日，當日上午段煜仍在直播間唱歌，下午段煜突發腦出血被送至醫院救治，之後其親妹多次更新其留院情況，曾多次透露姐姐「沒有脫離生命危險，情況非常不樂觀」、「情況一天天變差」等，最終於周日（1日）夜晚因搶救無效病逝。

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據報道指，段煜師從音樂人李鳳娥，有一名兒子及兩名女兒，亦有一名孫女，其中一名女兒馬上要高考，一個女兒還在上小學。日前家屬於平台發訃告，告知親友及粉絲死訊後告別儀式詳情。

腦出血｜腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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腦出血｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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資料來源：九派新聞抖音@段煜

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