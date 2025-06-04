東張西望︱女巴士迷痴纏九巴車長Alex　滋擾起底加示愛靚仔司機驚到辭職

【東張西望 / 九巴車長Alex / 俞可程】TVB節目《東張西望》在前晚（6月2日）表示，收到年輕九巴車長Alex報料指，被一名自稱19歲的女巴士迷長期痴纏感到十分困擾，節目組派出「東張女神」俞可程採訪此事件。

其實Alex在去年3月加入九巴當車長，怎料入職不到3個月認識了一位在巴士迷群組較少見的女巴士迷，他指：「乘客上車嘅時候，佢就會企喺巴士車頭望住我，試過幾次喺中途站見到佢，佢都會拎住相機影我，又會喺度傻笑望住我，佢咁樣好容易令我分心，好容易會有撞車。」

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▲ 巴士車長Alex向《東張西望》報料表示，被女巴士迷長期苦纏感到非常困擾。

東張西望︱狂迷不理安危追巴士

女巴士迷每日都在他工作的車站附近徘徊，不斷拍攝Alex駕駛的照片及影片，甚至會騎單車追逐巴士，不單止影響Alex駕駛，更隨時危及途人安全。

該女巴士迷被Alex當面拒絕後，行為也沒有停止，甚至越來越過份，將他的個人資料包括姓名、肖像、住址及家庭狀況在社交平台公開。巴士車長Alex曾警告對方，並坦言曾考慮過辭職。他向公司求助不果，最終決定報警。

▲ 女巴士迷為見心目中男神，不惜冒險踩單車追巴士。

東張西望︱忍不住向車長表白

在昨晚（6月3日）播出《東張西望》內，女巴士迷竟趁Alex休息時，上前主動交談，Alex亦質問稱：「點解你會知道我咁多私人嘢？（你點解睇到我FB？）你唔好理，點解會睇到我咁多私人嘢？我幾多歲你都知？我問你點解會知？（我估咋！）估？估得咁準？你又知我啱啱做滿一年？問你呀，仲乜唔出聲？」

巴士車長Alex更指住女巴士迷說：「唔好再跟住我！」她哀求稱：「你解封我先喇。」巴士車長Alex即說：「點解要解封你呀？憑乜要解封你？你想同我做friend，但係我唔想同你做friend，冇嘢講喇？走喇。」

然後女巴士終忍不住表白，稱：「其實我鍾意咗你。」不勝其煩的巴士車長Alex即爆粗回應：「你鍾意咗我關我x事？（我鍾意你對你有好感。）對我有好感？我對你冇好感呀，零呀，唔會有。」

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東張西望︱車長表明不接受愛意

之後，Alex接受《東張西望》訪問即使暫時單身也不會接受對方，表明：「因為佢成個人都好似唔係幾正常，我唔知自己有乜吸引佢，呢啲要問返佢。」

但另一方面，女巴士迷接受《東張西望》訪問表示被拒絕感不開心，稱：「我希望同佢做friend，因為覺得佢生得好睇，不過嗰個人鬧我，話唔想識我，叫我走開，我係有啲唔開心。」

至於她把Alex個人資料外洩，女巴士迷解釋：「已經係幾個月前嘅事，而家已經冇做，嗰陣覺得開心、過癮，我而家知犯法，已經同佢道咗歉，不過之後仲企喺司機位望住佢。」

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東張西望︱Alex不接受道歉

最後在《東張西望》安排下由「東張女神」俞可程做中間人，兩人面對面講清楚，可是Alex直言覺得對方態度有問題便轉身走開去駕車。

可是女巴士迷未死心，向《東張西望》節目組表示等Alex回來再一次跟他對話，結果Alex開車回來後，女巴士迷表示：「對唔住，車長。我之前做啲行為令你好唔鍾意，覺得騷擾到你。我依家會改，之前你話我做啲行為會影響行車安全，仲會影響埋你嘅情緒，我依家好後悔。」女巴士迷更叫車長下次再見到她有做這些行為，可以立即報警，但Alex表明不接受她的道歉。

事後，《東張西望》就事件向九巴公司查詢，但回覆指涉事車長已離職，不便評論事件。

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