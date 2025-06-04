全運會｜羅淑佩：宣傳鋪天蓋地預計10萬人觀賽　議員料旅遊、飲食界感失望

政府擬將全運會和立法會選舉結合宣傳，文體旅局局長羅淑佩表示，政府極為重視，決心做好宣傳工作，「務求做到鋪天蓋地的宣傳效果」。預計全運會有10萬人次觀賽，議員則認為鋪天蓋地宣傳下，對來港、入場人數應有更高期望，又關注何時可公布票務安排。

今日立法會上，羅淑佩回應議員質詢時表示，現時政府相關部門正積極研究全運會和立法會選舉宣傳事宜的協商、推進、安排，稍後有任何具體安排會適時對外公佈。

對於羅淑佩預計全運會有10萬觀眾進場，選委界馬逢國認為，旅遊界及飲食界會對該數目會失望，「假設一半來自內地，呢個數字唔係好吸引。」強調「鋪天蓋地式的宣傳」應有更大的期望，吸引更多內地旅客來港，營造節日氣氛，才能達到預期效應，關注會否有特別宣傳或安排吸引內地遊客來港。

羅淑佩：票務安排已磋商至最後階段

旅遊界姚柏良表示，業界關注票務安排，詢問粵港澳三方能否一起訂立規則，爭取一定的票額專做體育旅遊，形容「有票才能做打包產品」。羅表示，「這絕對是政府很想做到的一件事情」，透露上周在廣州與組委會會面的會議上就提出該問題，希望可盡早發售票務、讓遊客盡早安排行程，以及關注「香港有幾多票可以賣、旅行社可以攞到幾多？」承諾有共識會盡快與旅遊業界商議。

選委界陸瀚民關注，會否聯同旅遊、飲食、酒店、航空業界推出全運會或體育元素產品，吸引體育愛好者來港觀戰，同時做到「一站多程」。羅淑佩表示，旅遊業界已「摩拳擦掌」，不斷詢問可以如何發展新產品，她相信與票務安排有很大關係，又透露三地已磋商到最後階段，希望很快能統一公佈，三地線上線下都可以購票。至於旅遊業能否把握機遇、甚至做到「一程多站」，她指局方已將賽程等通知業界，票務安排等亦希望能盡早透露、讓業界盡早準備。

飲食界張宇人表示，希望政府組織旅遊界、酒店界設套票，相信「住有優惠、食有優惠」會更有吸引力。羅回應指，香港承辦的8個全運會項目分佈在香港不同地方，旅客足跡亦會遍佈各處，不同地區都有很大機遇，承諾「與旅遊業界商量時也不會漏咗飲食業界」。

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