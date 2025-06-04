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樂壇新貴︱謝霆鋒演唱會17歲結他手Dale仙氣造型拍廣告　為頭炮作品拍MV險中暑：過程辛苦但好享受

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撰文： 艾維

發布時間： 26 分鐘前

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謝霆鋒演唱會17歲結他手Dale進軍樂壇。（發相）

【謝霆鋒／Dale/美妝用品】曾亮相謝霆鋒演唱會的17歲吉他手少女Dale，早前為希慎廣場DFS店活動擔任嘉賓，Dale更拍攝廣告硬照，她一改Rock妹形象，以一身純白仙氣造型示人。

當被問到平時可有護膚秘訣？原來 Dale從小開始就建立護膚的習慣，最著重保濕和搽防曬， Dale表示比較喜歡化淡妝，自然胭脂膏和潤唇膏是必備之物。

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除了結他手的身分， Dale 近日更以獨立歌手身份進軍樂壇，早前推出單曲《Speeding On My Own》，曲詞編監唱一手包辦。Dale 亦提到首次拍 MV 感覺十分新鮮又興奮：「其實今次嘅攝製團隊只有 4 人，雖然係小
本製作，但係花咗好多心思度橋同諗點樣實行。MV 導演係我嘅小學同學，其餘都係我啲朋友仔，好多謝佢哋毫不猶豫應承同我一齊癲，過程中大家一齊玩都好開心！」

Dale早前現身霆鋒個唱。（IG圖片）

Dale 大爆拍MV途中竟中暑，但仍頂硬上完成拍攝，表現十分專業：「MV 入面有一段我要跑一條大路，但嗰日實在太熱，我跑跑吓嘅時候突然好頭暈，原來我係中暑！最後要喺路邊唞咗半個鐘先可以繼續，過程真係好辛苦，但係我都好享受！」

拍攝當天Dale 偶遇粉絲，她更笑說該名粉絲更一邊單手踩單車，一邊與她合照，場面搞笑。

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