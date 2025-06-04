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GUCCI男女網球系列　夥拍網球品牌HEAD推首枝網球拍

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 2 小時前

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從前運動員落場的服裝只是運動品牌的專利，近年出色的運動員陸續被高級時裝品牌召攬為代言人，目的自然是爭取網上流量和計劃開拓系列，當中以網球最得大家歡心。特別是這兩個月，不少時裝品牌將焦點集中於網球身上，當中有大家熟悉的GUCCI。

原來要追溯GUCCI與網球的關係可以去到1970年，當時品牌首次推出網球相關產品。

一件頭GG Monogram連身網球裙。

事隔多年，品牌在6月全面進軍網球界，可說是姍姍來遲，除了找來自2008年以來最年輕的ATP冠軍，以年僅21歲的意大利網球新秀姿態進入2023溫布頓準決賽的Jannik Sinner當上代言人外，這個網球系列可說是有板有眼，系列中網羅風衣、手袋及配飾，反映網球世界精緻的生活方式。

既是單打最高世界排名第一兼三座大滿貫得主的意大利網球手Jannik Sinner，他是GUCCI的代言人，比賽時自然全副品牌戰衣助陣。

服裝方面，女裝百褶款裙子設計簡潔，大多綴以Gucci Web織帶條紋，以時裝手法演繹經典的白色網球服裝。男裝polo則以奪目衣領來傳遞1970年代風格。至於GG Monogram帆布手袋及圓筒袋綴以皮革飾邊，呼應品牌將運動風格帶入工藝的傳統。

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至於焦點就一定是落在GUCCI與HEAD合作推出的Speed MP網球拍，球拍飾以Gucci Web織帶條紋，紅色線床中央展現Interlocking G標誌，內含避震器，而每支球拍均配備印上Gucci Web織帶條紋的藍色球拍套，附有拉鏈袋及可調校的肩帶，將網球運動提升至時裝層面。

產品查詢：2199 7728

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