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星級家庭︱林峯攜妻女遊迪士尼被集郵　1舉動揭真實人品同行前TVB小生冇人認得

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中一入學 混血肥仔 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

日前林峯帶同妻女到香港迪士尼樂園遊玩，被網民野生捕獲！

【林峯/張馨月/迪士尼樂園】45歲林峯於上月28日完成7場紅館演唱會後，隨即抽空與太太張馨月在6月1日兒童節，帶同4歲女兒Luna到香港迪士尼樂園遊玩，雖然林峯戴上口罩，但難掩星味，在場被大批粉絲認出，並紛紛向他集郵，合照時林峯一舉動揭真實人品！    

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星級家庭︱林峯完騷即抽空帶妻女到迪士尼玩

林峯與內地模特兒張馨月結婚5年，育有4歲多的女兒Luna，林峯忙完演唱會後，即抽空帶妻女到迪士尼玩，有多位網民當日捕獲林峯一家，並將拍到的照片分享到小紅書。相中可見，林峯以全黑打扮現身，黑T恤、黑鴨嘴帽及黑口罩，但一頭為演唱會而染的淺粉紅頭髮仍然搶眼，因此戴上口罩仍被認出。

同行還有陳浩民一家，他戴上口罩架上粗框眼鏡、頭戴牛仔帽、身穿橫間Tee再配闊身褲，包到實的他沿途沒有人認出，而他的兩個女兒更是暴風式長大，高度已到爸爸心口位置。

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星級家庭︱獲大讚親切無架子

有網民成功向林峯集郵，並發文大讚林峯主動打招呼及揸機合照，為人親切毫無明星架子：「排小小世界的時候林峯一家子和陳浩民一家（後來看別人說的，當時沒認出陳來）突然出現在我們面前，打招呼後林峯主動走過來和我們自拍，留意到我們帶著小朋友還特意叫上一起合照，旁邊有個人擋了擋鏡頭他還幫忙叫他讓一讓，保證我們都看鏡頭了位置調好了才按下快門！細心又親民且一點都不敷衍！」

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星級家庭︱網民指張馨月是幸福女人

事後有網民再發文表示羨慕張馨月：「張馨月是個幸福的女人！林峯開完演唱會就陪她和女兒，這次是約上了陳浩民父女一同去迪士尼樂園玩。這樣的畫面，真讓人羨慕，難道好老公的標準就是要這樣嗎？」

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