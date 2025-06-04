塑化劑｜靚女醫生體內塑化劑超標100倍　驚揭每日必用1款化妝品藏毒【附3招排毒】

【塑化劑／化妝品／中毒／超標】塑化劑無處不在，小心「無感中毒」！台灣一名女醫生分享自身經歷，指自己平日有小心避開攝入塑化劑，但幾年前一次檢測發現她體內塑化劑濃度超標100倍，讓她大為驚訝，揭示日常生活中「無感中毒」的情況非常常見，教大家3招排毒。

塑化劑｜1妝前用品暗藏塑化劑

台灣家醫科醫生陳欣湄在其Facebook專頁陳欣湄指出，塑化劑潛藏在日常用品中，會導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題相關。她分享親身經歷，多年前她在檢測發現體內塑化劑「二苯酮-3」濃度竟超標100倍，來源竟是自己每天使用的防曬粉底液。

我審視自己的生活上，儘管很少用防曬乳、香水 但我確實每天都會擦一點點基礎的粉底液（裡頭是有防曬成分的），如果不是有檢查，應該根本不會知道這個指數很高。

她續指，這種環境荷爾蒙不只存在塑膠製品中，更潛藏在防曬乳、香水、沐浴乳等日常用品裡，可能導致性早熟、不孕、兒童發育障礙，甚至與肥胖、過敏等現代健康問題密切相關。

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塑化劑｜環境塑化劑4大來源

多數人長期暴露於塑化劑卻毫無症狀，她舉例日常生活中有4大污染來源：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 個人護理品：防曬乳、香水中的抗紫外線成分 香氛產品：用於定香的化學物質 清潔劑：非離子型界面活性劑 塑膠製品：最常見的接觸途徑出效排毒

塑化劑｜3步驟排毒

陳欣湄強調，雖然完全避免塑化劑暴露幾乎不可能，但透過日常簡單調整，能有效降低「無感中毒」的風險。

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1. 避開污染源

減少使用含塑化劑產品，特別是香氛類與塑膠容器。

2. 強化代謝機能

充足睡眠不熬夜

每日飲水2000c.c.以上

保持規律排便

陳欣湄提醒，肥胖者更需注意，因塑化劑易堆積於脂肪組織。

3. 關鍵營養補充

十字花科蔬菜：白蘿蔔、花椰菜等含蘿蔔硫素，能轉化脂溶性毒素

護肝營養素：維他命B群、硒、鋅等有助肝腎代謝

家居安全｜14種日常用品易含塑化劑 包括飯盒塑膠即棄餐具

化學博士鄺士山（K Kwong）早前於Facebook發文談論塑化劑禍害，當中提及多個人體攝入塑化劑途徑，其中包括14種物品如飯盒、塑膠容器等日常用品等：

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家居安全｜6大飲食重點減塑化劑禍害

台灣營養師李婉萍曾於其Facebook專頁分享6大飲食重點，減少過量接觸塑化劑機會：

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家居安全｜10種慢性中毒症狀

中醫師陳曉萱指出，若人體出現以下10種症狀，恐怕是慢性中毒的先兆：

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