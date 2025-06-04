親子好去處｜父親節行畫展支持智障青年　鉅作《南極企鵝馬拉松》歷時數月完成

由港鐵公司年青團隊自發創立的全方位零售平台LOUDER，一向致力推動本地原創品牌及創意文化，銳意實踐社會多元共融的理念。繼去年與社企星匠無限合作推出「守護企鵝系列」文創產品，雙方最近再度攜手，將於6月13日至6月22日期間，在LOUDER圍方分店舉辦為期十天的「夢想無障礙·大聲撐共融」畫展。是次展覽適逢父親節，誠邀大家與爸爸一起前來欣賞智障青年發揮創作才能的作品，共度與別不同的溫馨節日。

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星匠無限創辦人為女兒創辦社企



星匠無限創辦人Andy及Jade育有一名智障女兒晴晴，在晴晴的成長過程中，他們充分了解到智障青年面臨的挑戰，如缺乏自信、沒有空間發揮才能以及他人的誤解，因此啟發了他們創辦社企星匠無限，並致力於協助一眾智障及自閉症青年與其家庭，提供不同機會協助他們融入社會、建立自信。

歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》

是次展覽將展出一幅由星匠無限九位年輕藝術家和十六位其他成員合力創作、歷時數月完成的大型畫作《南極企鵝馬拉松》。畫作以塑膠彩、油性水筆，以及拼貼完成，細膩描繪他們心中的冰川與企鵝世界。畫作充滿童真與想像，透過真摯的筆觸，把對企鵝的觀察和喜愛轉化為色彩斑斕的畫面，不但展現出他們獨特的藝術視角，也希望藉此喚醒大眾對全球暖化及冰川融化的關注。同時讓大眾看到這群年輕創作者的努力與潛能。

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同場展出十九幅精彩畫作

除了展出焦點作品《南極企鵝馬拉松》外，現場亦展出十九幅由星匠無限青年藝術家創作，極具感染力的畫作，主題包括《璀璨的香港》、《當藝術家遇上花園時》以及《抽象畫》等。每一幅作品都展現了創作者對生活的觀察與想像，透過豐富的色彩與構圖，呈現他們眼中的世界。不論是熟悉的城市風景，還是抽象的內心情感，都充滿個人風格。

透過這些作品，觀眾可感受到藝術不只是創作，更是一種心靈的表達方式，也是一道讓社會更理解和包容的橋樑。

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