七成港人受失眠困擾 壓力大、玩手機是元兇？ 藥劑師推介「好物」助你一覺瞓天光

經常難以入眠、半夜扎醒、多夢易醒？失眠原來與睡前玩手機習慣有密切關係！研究顯示，睡前在床上使用手機會影響睡眠質素，因螢幕發出的藍光會刺激眼睛，阻礙褪黑素分泌；睡前看手機僅8分鐘，身體及大腦便會亢奮一小時，造成生理時鐘失調，影響深層睡眠。香港註冊藥劑師方燦桂(Dennis)建議選取天然成分改善失眠問題，為大家拆解5種關鍵助眠成分，從此可以一覺瞓天光。

▲ 七成港人受失眠困擾。

除了睡前使用電子產品，生活壓力亦是導致失眠的主因。根據中大醫學院調查，約七成港人受失眠困擾，主要源於生活壓力和精神緊張。長期睡眠不足，影響專注力和記憶力，導致工作效率下降，情緒欠佳。長遠更可能引發心血管等疾病，死亡風險較一般人高出兩倍。

安眠藥、酒精助眠恐成惡性循環

面對失眠困擾，不少人為求「一覺好眠」，選擇服用安眠藥或以酒精助眠。Dennis提醒，長期服用安眠藥可能產生耐藥性和依賴性，甚至影響記憶力及認知功能。而睡前飲酒雖然初期可能讓人較易入睡，但會干擾睡眠週期，反而導致淺眠、多夢和早醒，令睡眠質素下降。因此，從健康角度而言，他不建議依賴藥物或飲酒來助眠，應尋求更溫和及安全的方式改善睡眠質素，例如調整生活習慣或服用天然成分的營養補充品。

▲ 生活緊張影響睡眠質素。

藥劑師拆解五大助眠天然成分

Dennis解釋，不少天然成分對改善睡眠特別有效，例如L-Theanine茶氨酸（尤其是Suntheanine®）、GABA、褪黑素、鎂和5-HTP（5-羥色胺酸），五種成分相輔相成，產生協同效果，全方位促進好眠，遠勝單一成分，如鎂能促進GABA活性，幫助放鬆神經系統；而5-HTP有助於提升血清素和褪黑素水平。臨床研究證實這五種成分的組合能有效縮短入睡時間、延長深層睡眠階段、減少夜間醒來次數，有助改善翌日的精神狀態，顯著改善都市人常見的淺眠、多夢及早醒等問題。

Dennis拆解五種可改善睡眠作用的成分：

1. Suntheanine®（專利茶氨酸）：幫助放鬆心情但不會產生嗜睡，有助深層睡眠。

2. GABA（γ-胺基丁酸）：能抑制神經活動，幫助放鬆減壓，改善入睡困難。

3. Melatonin（褪黑素）：調節生理時鐘，特別適合有時差問題或輪班人士。

4. 甘氨酸鎂（Magnesium Glycinate）：結合鎂與甘氨酸，幫助放鬆肌肉和神經系統，提升睡眠質素。

5. 5-HTP（5-羥色胺酸）：增加血清素，有助促進褪黑素分泌，穩定情緒和睡眠週期。

以上成分雖然可從食物中攝取，例如茶氨酸存在於綠茶、GABA於發酵食品如納豆、5-HTP來自特定植物種子、褪黑素則於車厘子中、鎂於堅果和深綠葉蔬菜中等攝取。但Dennis提醒在食物中的含量和濃度低，再加上都市人生活忙碌，飲食又不規律，難以透過飲食攝取足夠劑量。他建議配合適量運動、改善生活及飲食習慣，並服用天然助眠保健品，以幫助放鬆神經，改善睡眠問題。

專家教路如何選擇合適保健品

面對琳瑯滿目的保健品，不少以褪黑素作為單一成分，消費者應如何選擇？Dennis特別提到，褪黑素可針對生理時鐘失調類型的失眠（如時差、輪班工作）有效，但對壓力引起的慢性失眠或焦慮性睡眠障礙成效有限。他建議選購保健品要特別注意以下事項：

● 查看成分來源：選擇具有科學研究支持的成分，如較佳的專利成分Suntheanine®茶氨酸。

● 劑量標示清晰：避免選擇只寫「專利配方」但未列含量的產品。

● 產品是否有第三方檢驗或cGMP認證。

● 避免含糖、人工色素或興奮劑（如咖啡因）成分。

● 查看專業人士評價及品牌信譽。

BioEmblem®甜睡易含5大有效天然成分

相比市場上同類型產品，BioEmblem®甜睡易非單一成分且功效全面，除包含專利成分Suntheanine®茶氨酸、GABA、褪黑素、鎂和5-HTP的天然成分，更加入天然草本植物洋甘菊、熱情花、纈草及香蜂草等有幫助舒緩情緒、促進深層睡眠，全面提升睡眠質素，而且不含西藥，不會造成依賴性。

▲ BioEmblem®「甜睡易」

都市人壓力避無可避，改善失眠要從根源問題解決，只要身體有足夠鎂，可輕鬆應對壓力；因此，要進一步提升睡眠質素，白天為身體補鎂相當重要。鎂支持超過300種生理反應，包括神經傳導、肌肉放鬆及血糖平衡。缺鎂會導致焦慮、抽筋、心律不整、入睡困難。都市人應酬頻繁、飲食精緻化、壓力大，容易造成鎂流失，故需要適當補充。BioEmblem®特效三重鎂結合吸收快（檸檬酸鎂）、持效久（甘氨酸鎂）、改善能量代謝（蘋果酸鎂），對於提升睡眠質素、緩解慢性疲勞、減少肌肉痙攣與精神壓力，皆有積極效益。

▲ 人體無法自行製造鎂，而生活壓力大會容易造成鎂流失。

BioEmblem®「甜睡易」配合「特效三重鎂」能產生互補作用，令效果加乘。「甜睡易」針對神經傳導與褪黑素系統進行調節，從而優化「入睡→深眠→自然醒」的睡眠過程。「特效三重鎂」則屬於抗壓與肌肉神經放鬆的基礎營養支援，能從細胞層面為神經穩定打好基礎。雙效結合，帶來以下效益：

● 減少夜間覺醒次數，延長深層睡眠時間

● 改善晨醒疲勞與情緒波動

● 穩定自主神經系統，減少壓力荷爾蒙

● 改善壓力型或情緒性失眠

● 提升日間注意力與生產力

▲ BioEmblem®「特效三重鎂」

BioEmblem®特效三重鎂及BioEmblem®甜睡易現於品牌官網及萬寧獨家發售。

【萬寧限時獨家優惠 】

由6月6日至6月19日，購買任何BioEmblem®產品即享85優惠！

特效三重鎂: 折實$305.2/盒^ （建議零售價:$359/盒）

甜睡易: 折實$254.2/盒^（建議零售價:$299/盒）

萬寧門市：https://bit.ly/Mannings_storelist

萬寧官網：https://bit.ly/Bioemblem_Mannings

BioEmblem官網：https://bioemblem.com.hk/

^優惠期由2025年6月6日至6月19日。適用於萬寧門市或萬寧官網。

不包括出位價，換購價產品。數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。



（特約）